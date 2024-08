PRONUNCIAMIENTO PARTIDARIO CAPITANICH CONTUNDENTE EN EL CONSEJO DEL PJ: “NO AVALAREMOS EL ENDEUDAMIENTO EN DÓLARES QUE QUIERE EL GOBIERNO”

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921

El presidente del Consejo provincial del PJ apuntó contra el proyecto del Poder Ejecutivo de un crédito de 150 millones de dólares. “Esto ya lo vivimos y siempre lo termina pagando el pueblo”, afirmó. “Es una barbaridad”, cuestionó. Emitieron un comunicado en repudio a los despidos de trabajadores de medios públicos.

Captianich encabezó el sábado por la noche una reunión del Consejo del Partido Justicialista ámbito en el que se analizaron distintos temas de agenda coyunturales y de estrategia política de cara a lo que viene.

Durante el encuentro del que participaron dirigentes partidarios de distintos puntos de la provincia Coqui sentó postura en torno al crédito de 150 millones de dólares que pretende el actual gobierno. “De ninguna manera avalaremos un endeudamiento en dólares que es una barbaridad que el pueblo del Chaco ya ha padecido”, aseguró Capitanich.

El exmandatario remarcó que desde el PJ se darán instrucciones precisas a los legisladores provinciales del espacio para que no acompañen el proyecto del Poder Ejecutivo.

“No compartimos de ningún modo una toma de deuda en moneda extranjera para afrontar cuestiones indefinidas o gastos corrientes como propone este gobierno; esto ya lo vivimos, pasó en administraciones anteriores cuando el gobierno de Macri promovía esto y lo terminó pagando el pueblo del Chaco”, remarcó.

También adelantó el repudio y rechazo partidario al proyecto oficialista de privatizar el Insssep tal como fue propuesto por diputados de Juntos por el Cambio.

Gabinete de Oposición

Durante la reunión del sábado el justicialismo avanzó en la creación de un Gabinete de Oposición, una propuesta abierta a la ciudadanía con el objetivo de ofrecer al pueblo una alternativa sólida, eficiente y responsable a los desafíos que enfrenta la Provincia.

Coqui explicó que este cuerpo de oposición constructivo estará conformado por expertos, líderes y militantes en cada una de las áreas clave entre ellas salud, educación, producción y desarrollo humano.

El Gabinete funcionará a partir de un profundo debate permanente con aportes y miradas que consoliden una visión de gestión transparente y eficaz para construir un futuro mejor para todos los chaqueños.

Estos profesionales y referentes, comprometidos con la realidad y la transformación del Chaco, realizarán en primer lugar un diagnóstico de la actualidad en la provincia para luego avanzar hacia un programa de propuestas con reuniones quincenales. El objetivo central es el desarrollo de políticas que tengan como meta fundamental el bienestar y la justicia social.

Crisis social

Por otra parte, Coqui hizo mención a la creciente crisis social que atraviesan el país y la provincia y que se traduce en una peligrosa combinación de desempleo, tarifazos, cierre de pymes, recesión económica e inflación.

Al respecto, el exgobernador alertó por la profundización de esos problemas en dos sectores puntuales de la población: los jóvenes y las mujeres.

“La realidad es que en estos meses se destruyeron casi 300 mil empleos privados formales y cerraron más de 10 mil pymes”, subrayó.

Y planteó la necesidad de trabajar en distintas iniciativas que tiendan a promover soluciones desde el punto de vista de los avances de la tecnología en el campo laboral y cómo a partir de esa situación se crean oportunidades de empleo.

Un RIGI alternativo

En otro orden de cosas, Capitanich planteó la oportunidad de proponer un régimen de inversiones privadas “alternativo” al que impulsa el gobierno de Javier Milei.

“La República Argentina necesita un RIGI pero un RIGI digno y no uno de las características del que hizo el gobierno en el que a los inversores se les da todo a cambio de nada”, cuestionó.

“Sería bueno que como partido nosotros presentemos una ley alternativa, mucho más acorde a lo que se necesita para crecer y generar empleo de verdad”, enfatizó.

COMUNICADO: A LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS NUESTRA SOLIDARIDAD, A LOS VERDUGOS DE LA PALABRA NUESTRO REPUDIO

El gobierno provincial sigue echando periodistas. Esta última semana fueron seis más. De un plumazo. Un hecho insólito en una provincia que ostenta los peores índices de pobreza del país. Además, insólito porque es exactamente lo opuesto a lo que promovió el gobernador Leandro Zdero cuando era candidato: respetar todas las voces.

Zdero pasó de Voltaire a Wolfe. Voltaire sostenía: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Mientras sigue dejando gente en la calle, ahora parafrasea al poeta Roger Wolfe: “Tienes derecho a expresar libremente todo aquello que te esté permitido decir”. Y eso que los profesionales despedidos ni siquiera oficiaron de “opositores”.

Hay algo realmente preocupante en la agenda del gobierno de Juntos por el Cambio: la sed de revancha que recae sobre los trabajadores, culpables por haber ingresado en gestiones anteriores, esclavos del calendario del poder. Cuando esta conducta rayana con el sadismo se concentra en los comunicadores, el resultado es uno solo: atropellar la libertad de expresión, aniquilar la palabra, consagrar el silencio.

Pero no es a las palabras a las que Zdero debería tenerles miedo. Ni siquiera la reciente resolución del Ministerio de Gobierno que prevé descuentos por paro para la administración pública y establece la creación de “listas negras” servirá para sus propósitos.

No se puede tapar el sol con las manos: los números no mienten, la pobreza, la indigencia, la inflación de los alimentos, los hospitales sin medicamentos, la provincia sin transporte, la inseguridad, son las cifras de la insensibilidad y la falta de gestión. La mesa de los chaqueños y chaqueñas es el mejor testimonio.

Pasaron nueve meses desde que se puso en marcha el nuevo gobierno. Nos hemos puesto a disposición desde mucho antes intentando concretar una transición ordenada para dar continuidad jurídica e institucional al proceso, pero no sirvió de nada: sólo encontramos hostilidad. No hay caso, no se quieren dejar ayudar; no les importan las propuestas.

Atacan los logros de la anterior gestión con decisiones despiadadas y no concretan una sola medida creativa para contener la situación terminal a la que nos cundujo la promesa del “cambio”. ¿A la falta de ideas sólo la pueden balancear echando trabajadores, dejando familias enteras en la calle? ¿Ese era el cambio?.

A los trabajadores, nuestra solidaridad. A los verdugos de la palabra que no entienden que son sólo “inquilinos” y el pueblo los está evaluando todos los días, nuestro profundo repudio.

Como dijo Juan Domingo Perón el 1º de Mayo de 1951: “Los argentinos tenemos nuestro régimen de libertad constitucional; pero qué sería de él en la injusticia social, en la esclavitud económica o en el vasallaje político. Todo eso nos conduciría a la libertad tan conocida por los trabajadores argentinos: la libertad de morirse de hambre”. Ya empezamos a entender de qué lado está Zdero.

