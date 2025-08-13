Del encuentro, desarrollado en el municipio local, participaron la coordinadora del programa, Lic. Alejandra Castro, integrantes del equipo técnico y representantes del municipio. Fortaleza es una iniciativa provincial orientada a prevenir y abordar el consumo problemático de sustancias, generando espacios de contención, escucha y orientación. La creación de un centro en Presidencia Roca permitirá detectar de forma temprana y derivar casos al sistema de salud y a las áreas de desarrollo social, fortaleciendo la red de prevención en todo el territorio.

En su visita, Schneider y el jefe comunal también supervisaron la construcción de viviendas correspondientes al programa Ñachec, y recorrieron los avances de la nueva cancha de Pádel, que contará con césped sintético de última generación, cerramiento de vidrios templados, iluminación LED y equipamiento reglamentario. Esta obra se ejecuta a través de un convenio entre el municipio y Lotería Chaqueña. “

En Presidencia Roca estamos dando pasos concretos para cuidar a nuestra comunidad. El Centro de Primera Escucha será clave para acompañar y orientar a quienes lo necesiten, mientras que las viviendas y la cancha de pádel son oportunidades para mejorar la calidad de vida, promover el deporte y fortalecer el tejido social”, expresó Schneider. “Nuestro compromiso es llegar a cada localidad con respuestas reales y cercanas”, agregó.

Con estas acciones, el Gobierno de la Provincia, a través de la vicegobernación y el municipio, ratifica su compromiso de trabajar en conjunto para garantizar el bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de la comunidad.

Si atravesás una situación de consumo problemático o conocés a alguien que lo esté, comunicate con la guardia remota:

-Turno diurno (08 a 20 hs): 3624-618432

-Turno nocturno (20 a 08 hs): 3624-814825.