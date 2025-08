PROGRAMA CHACO JUEGA: NUEVOS CLASIFICADOS EN EL SEXTO ZONAL DE SÁENZ PEÑA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante dos jornadas consecutivas, más de 1500 jóvenes deportistas compitieron en distintas disciplinas, buscando su lugar en la próxima etapa provincial. Las localidades presentes fueron: Napenay, Avía Terai, La Tigra, La Clotilde, Taco Pozo, Concepción del Bermejo, Presidencia de la Plaza, Sáenz Peña, Machagai, Quitilipi, Los Frentones, Río Muerto, Pampa del Infierno y Colonia Aborigen.

Con un acto de apertura en el CEF N°2 de Presidencia Roque Sáenz Peña, se llevó adelante este fin de semana el sexto zonal de los Juegos Deportivos “Chaco Juega”, evento que reunió a delegaciones de 15 localidades del centro-oeste chaqueño. Participaron el presidente y vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, profesores Fabio Vázquez y Gabriel Pellegrini, junto al secretario de Desarrollo Humano y Deportes municipal, Germán Rearte, el subsecretario de Desarrollo Deportivo, Mariano Cardozo, y otras autoridades locales.

Clasificados por disciplina y categoría

Beach Vóley Sub 14 femenino: Sáenz Peña

Ajedrez Sub 14: Tiago Torres y Benjamín Peña (Quitilipi); Jonatán Chernak, Yuliana Marques y Cuevas Reinas (Sáenz Peña)

Hockey Sub 14: Femenino: Sáenz Peña – Masculino: Taco Pozo

Handball Indoor Sub 14: Femenino: Sáenz Peña – Masculino: Taco Pozo

Básquet 3×3 Sub 14: Femenino y masculino: Sáenz Peña

Fútbol 11 Sub 14: Masculino: Quitilipi – Femenino: Taco Pozo

Vóley Sub 15: Femenino: Sáenz Peña – Masculino: La Tigra

Ajedrez Sub 16: Ramón Portillo (Quitilipi); Aron Márquez, Ezequiel Ávalos y Michel Sarmiento (Sáenz Peña)

Beach Vóley Sub 16: Femenino y masculino: Sáenz Peña

Hockey Sub 16: Femenino: Sáenz Peña – Masculino: Taco Pozo

Beach Handball Sub 16: Femenino y masculino: Taco Pozo

Básquet 3×3 Sub 16: Femenino: Taco Pozo – Masculino: Sáenz Peña

Futsal Sub 16: Femenino: Sáenz Peña – Masculino: Los Frentones

Vóley Sub 17: Femenino y masculino: Sáenz Peña

Fútbol 11 Sub 16: Femenino y masculino: Machagai

Este encuentro no solo fortaleció la competencia sana y el espíritu de equipo, sino que reafirmó el rol de los programas deportivos en el desarrollo de la juventud chaqueña. Los clasificados representarán a sus localidades en la próxima etapa provincial de Chaco Juega 2025, rumbo a las finales.

