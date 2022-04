PROFESIONALES DE LA SALUD MOSTRARON SU APOYO PARA EL MÉDICO CONDENADO POR «MALA PRÁXIS»: «NINGÚN MÉDICO QUIERE DAÑAR INTENCIONALMENTE»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

El 14 de abril de 2017, Cecilia Aquino fue hasta el Centro Médico Quirúrgico ubicado en la avenida 9 de Julio al 1698 donde fue intervenida quirúrgicamente.

En el lugar, el doctor Carlos Fernando Fernández Torres fue el encargado de atenderla en su embarazo y realizarle una cesárea. Lamentablemente, Cecilia falleció días después.

Tras la muerte de la joven, Milton Adriel Schwindt, esposo de Cecilia convocó al abogado Juan Ignacio Díaz para que sea su querella y represente a la familia ya que -según él- se trataba de un caso de «mala praxis».

En ese marco, Diario Chaco dialogó con la presidente de la Asociación de Obstetricia y Ginecología, Azucena Gallard quien manifestó su opinión con respecto a este caso: «A nosotros como Asociación compuesta por médicos especialistas, que sabemos de la capacidad y capacitación de todos, pero sobre todas las cosas, del doctor Carlos Fernando Torres es un día muy negro, de mucho dolor y de mucha incomprensión«.

Así, Gallard comentó: «No entendemos como un hecho fortuito, indeseado y no buscado, puede destruir todo en un ser humano, en un profesional excelente y brillante como lo es Carlos Fernández Torres«.

«Obviamente nosotros desde la Asociación le brindamos y le vamos a brindar por siempre todo nuestro apoyo y acompañamiento porque sabemos de los valores de esa persona», señaló la doctora.

Luego, Gallard habló de que mantenía una comunicación Torres: «Con Carlos manteníamos una comunicación, pero no sobre cómo estaba llevándose a cabo el proceso judicial, ya que él creería que, por indicación de su abogado defensor nosotros no teníamos acceso a eso y a pesar de que tenemos equipos de penalistas, nos hubiera gustado que hubieran participado desde el punto de vista jurídico-legal, pero no lo pudimos hacer».

En esa línea, la presidente de la Asociación de Obstetricia y Ginecología explicó lo que este caso significa para todos: «Tenemos que confiar en nosotros como grupo, por más brillante que sea el abogado o penalista de la otra parte, tenemos que confiar. Cada vez menos confiamos en el paciente porque donde puede ver o prenderse de unos pesos, lo hace bajo la apariencia de la justicia. Tampoco vamos a permitir y eso si estamos trabajando con los abogados, que de nadie absolutamente nos trate de asesinos, porque asesino es el que mata intencionalmente, el que quiere dañar».

Para finalizar, aclaró: «Ningún médico quiere dañar intencionalmente, son cosas que suceden y que a nosotros nos duele igual que al paciente, nos produce insomnio, sensación de falta de aire, nos produce impotencia porque nos educamos para salvar vida, nos formamos para salvar vida, nos capacitamos, por eso una vida que perdemos nos duele inmensamente, porque también lo analizamos para que ese error no se vuelva a cometer nunca más. Un médico jamás daña intencionalmente».

