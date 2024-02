PROBLEMAS PARA LA SELECCIÓN ARGENTINA: PELIGRA NIGERIA COMO RIVAL PARA MARZO

Cuando parecía todo ya definido, el conjunto africano presentó un problema de visado para ingresar a los Estados Unidos y podría caerse para el partido de la fecha FIFA.

Cuando todo parecía definido en la gira de la Selección Argentina previa a la Copa América, surgió un imprevisto que hace peligrar la participación de Nigeria en uno de los dos partidos. Así, el segundo rival para la fecha FIFA de marzo podría caerse y la Albiceleste tendría que salir a buscar rival.

Hace pocos días, la Selección Argentina había confirmado a El Salvador y Nigeria como rivales para la fecha FIFA de marzo. El partido con los centroamericanos se dará el 22 de marzo en Philadelphia, mientras que el duelo con los africanos está pactado para el 26, en Los Ángeles. Sin embargo, un problema en el visado del seleccionado nigeriano pone en peligro su ingreso a los Estados Unidos para el partido.

El problema no es imposible de resolver, pero su resolución es compleja. Ante esto, empieza a correr peligro su enfrentamiento con la Albiceleste. Por lo pronto, queda tiempo, pero no demasiado, sobre todo porque el seleccionado nigeriano todavía no firmó el contrato para el amistoso, a la espera de poder resolver el problema.

COSTA RICA, LA ALTERNATIVA QUE BARAJA AFA SI SE CAE EL PARTIDO CON NIGERIA

Llegado al caso de que Nigeria no pueda resolver el problema de las visas para ingresar a Estados Unidos, desde AFA ya cranean una solución: la de ofrecer a Costa Rica un duelo amistoso en su lugar. Aquí, de todas maneras, radica otro problema: que Costa Rica ya tiene un partido pactado.

En concreto, el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro tiene programado un partido ante Trinidad y Tobago para esas fechas. Así, si se llegara a confirmar la baja de Nigeria y los Ticos aceptan la invitación de Argentina, entonces deberán salir de ese compromiso contractual para luego acordar con la Albiceleste el nuevo enfrentamiento.

Al margen de todo esto, los que sí siguen en pie son los amistosos ante Ecuador y Guatemala. Esos partidos serán los últimos dos antes de la Copa América, a disputarse en medio de la concentración previa a la competencia oficial.

Los rivales están confirmados, aunque restan definir las fechas y sedes. En principio, el partido ante Ecuador se daría el 9 de junio en Chicago, mientras que el duelo ante Guatemala sería el 14 del mismo mes, en Washington, seis días antes del inicio de la Copa América.