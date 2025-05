For Ever va por más. Tratará de cosechar otra victoria resonante en la Primera Nacional de fútbol cuando este lunes, a las 21, reciba a un candidato como Defensores de Belgrano, en juego de la 14ª fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol.

El árbitro principal del cotejo será Bruno Amiconi y se espera un buen marco en el “Gigante” de la avenida 9 de Julio.

El “negro” viene de un gran triunfo ante Chacarita en Buenos Aires (3-0) y buscará sumar de a tres para volver a la zona de Reducido (hoy está a un punto del octavo puesto).

En cuanto al equipo, el DT Ricardo Pancaldo no pudo hacer prácticas de fútbol en la semana debido a las lluvias que hubo en el Gran Resistencia y para preservar el campo de juego del “Juan Alberto García”, que tiene resembrado nuevo.

El zaguero cordobés Gino Barbieri se recuperó de una molestia en el pubis y volvería al equipo. Además ingresarían Jonathan Fleita y Joaquín Mateo. Salen de 11 Maximiliano Romero (expulsado; una fecha de sanción) y Mathias Silvera y Franco Perinciolo (ambos con cinco amarillas). En caso de que no llegue Barbieri, ingresaría Ramiro Fernández de “3” y Alan Luque se correría a la zaga.

La idea sería darle continuidad al 4-4-2, con Valenzuela y Mateo por las bandas, Úbeda y Carrizo en el doble cinco; y arriba Marinucci suelo y el “Mono” Romero (uno de los cinco goleadores del campeonato) como referencia.

Defensores de Belgrano viene de ganarle por 1 a 0 a Mitre, en un partido muy duro en el que el equipo de Carlos Mayor jugó dos tercios del partido con un hombre menos.

En principio el DT realizaría seis cambios: Agustín Masaccesi y Fernando Rodríguez vuelven de las expulsiones. Además se meterían en el equipo Luciano Peraggini, Brian Gómez, Ignacio Gutiérrez y Enzo González. Salen: Alejandro Medina (el arquero no viajó por una molestia), Juan Pablo Segovia, Gustavo Gamarra, Agustín Benítez (lesionado), Emiliano Vecchio y Facundo Pons (expulsado). Y la duda es si sigue Luciano Correa o se mete Patricio Moyano.

PROBABLES FORMACIONES

FOR EVER: Gastón Canuto; Mauricio Rosales, Gino Barbieri, Jonathan Fleita y Alan Luque; Santiago Valenzuela, Santiago Úbeda, Juan Manuel Carrizo y Joaquín Mateo; Leonardo Marinucci y Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

DEF. DE BELGRANO: Luciano Peraggini; Gustavo Mendoza, Agustín Massacessi, Juan de Tomasso y Fernando Rodríguez; Brian Gómez, Ignacio Gutiérrez, Matías Laba y Patricio Moyano o Luciano Correa; Ezequiel Aguirre y Enzo González. DT: Carlos Mayor.

Árbitro: Bruno Amiconi. Asistentes: Federico Pomi y Hernán Antola. Cuarto árbitro: Mariano Agli. Estadio: Juan Alberto García, de For Ever. Hora: 21.