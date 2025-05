PRIMERA NACIONAL: FOR EVER- PANCALDO ANTE EL ENIGMA DE SABER A QUIÉN PONER EN LA ZAGA

For Ever tiene un problema «central» para el partido que se viene ante Defensores de Belgrano, ya que los dos zagueros que actuaron como titulares en la victoria ante Chacarita están suspendidos y no podrán ser de la partida en el juego del lunes, a las 21, cuando el «Negro» reciba al «Dragón» por la 14ª fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol.

Ricardo Pancaldo, DT de For Ever. El «Negro» afrontará otro juego importante el lunes ante un candidato al ascenso.

Maximiliano Romero fue expulsado y Mathias Silvera llegó a la quinta amarilla en el 3-0 ante «Chaca». Además, David Valdez (desgarro) y Gino Barbieri (molestia en el pubis) todavía no se recuperan de sus lesiones y es difícil que puedan llegar al partido del lunes. El único zaguero central disponible es Jonathan Fleita, que seguramente será de la partida. Además, Pancaldo tendrá otra variante obligada, ya que el volante izquierdo Franco Perinciolo llegó a la quinta amarilla. La posibilidad más cercana en el fondo sería que Alan Luque pase a la zaga e ingrese Ramiro Fernández de «3». Y en cuando al volante izquierdo, asoman con chances Robertino Seratto, Joaquín Mateo y Mateo Díaz Chaves.

Los otros jugadores lesionados en el plantel son Brian Guerra (aductor), Joaquín Jara (molestia muscular) y Thiago Chamorro (meniscos).

El plantel entrenará hoy desde las 10 en una cancha de césped sintético de ruta 11 (cercana a la rotonda que cruza con la ruta 16). Las prácticas decisivas para saber qué equipo pondrá Pancaldo serán las del jueves (doble turno), viernes y sábado. El último ensayo de la semana será el domingo y luego el plantel quedará concentrado.

ÁRBITROS

El árbitro principal para For Ever- Defensores de Belgrano será Bruno Amiconi, asistido por Federico Pomi y Hernán Antola. El cuarto árbitro: Mariano Agli.

«Defe» de Belgrano viene de ganarle el lunes por la noche como local por 1 a 0 a Mitre con gol del exvolante creativo de Rosario Central y Racing, Emiliano Vecchio. El «Dragón» marcha segundo en la tabla, a un punto del líder Gimnasia de Jujuy.