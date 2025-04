Flojo For Ever. Era una buena prueba, pero el “Negro” no la pasó. Gimnasia de Mendoza demostró por qué es el puntero de la zona B de la Primera Nacional de fútbol y lo superó (2-0) sin objeciones en el juego de la 9ª fecha disputado este domingo por la tarde en el “Legrotaglie” con goles de Ferreyra y Lencioni.

El “Negro” jugó un flojo partido y tratará de recuperarse el domingo, a las 16.30, cuando reciba a Gimnasia de Jujuy. Lo bueno es que al menos terminó el domingo en zona de Reducido (octavo), aunque pueda quedar afuera de esa zona si este lunes Agropecuario derrota como local a Colón.

El partido

Desde el inicio For Ever fue superado por un Gimnasia que armó un 4-2-3-1 con tres zurdos en muy buen nivel como Andrada, Rodríguez Puch y (sobre todo) Lencioni. Y de referencia, un Ferreyra que bajó todo y fue un dolor de cabeza para los centrales de la visita.

Amagó Ferreyra con un tiro de media distancia que hizo que Canuto la saque pero se golpee la espalda con el caño. Y en la siguiente el local facturó: desborde de Antonio, remate de Andrada, desvío en Barbieri y en el rebote la empujó Nicolás Ferreyra para el 1 a 0 de Gimnasia.

A partir de allí creció el equipo de Medrán ante un For Ever que nunca tuvo respuestas y se vio desbordado por todos los sectores. Lo tuvo Nadalín con un remate cruzado y salvó Canuto; y luego un remate de afuera del área de Lencioni (que hizo lo que quiso) y otra vez tapó el “1”.

Pancaldo cambió el dibujo y armó un 4-4-2 con Seratto por derecha y Obregón por izquierda, más Marinucci y “Mono” Romero de punta, pero no hubo respuestas.

Gimnasia le pintó la cara a la visita y se palpitaba el segundo, que llegó a los 47’ luego de un pelotazo cruzado que bajó muy bien Ferreyra y Facundo Lencioni, de primera y de zurda, la puso abajo y contra el palo izquierdo de un Canuto que se estiró pero no llegó a sacarla: 2-0.

En el complemento, Pancaldo puso a Ramiro Fernández, Mateo Díaz Chaves e Imanol Enríquez buscando una reacción, que se dio en los primeros minutos de manera tibia. La única ocasión de For Ever en el partido fue un buen desborde de Seratto que cedió atrás y Díaz Chaves se resbaló.

Rápidamente el juego volvió a dominarlo el local, comandado por un muy buen Lencioni que primero estrelló un remate en el ángulo; y luego sacó un zapatazo que obligó a otra atajada (la cuarta) sensacional de Canuto que voló y la mandó al córner.

Fue victoria inobjetable de Gimnasia, que de principio a fin fue superior a la versión más pobre de For Ever en el 2025.

SÍNTESIS

GIMNASIA (2): Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Ignacio Antonio y Matías Muñoz; Brian Andrada, Jeremías Rodríguez Puch y Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra. DT: Ezequiel Medrán

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Maximiliano Romero, David Valdez, Gino Barbieri y Mathias Silvera; Leonardo Marinucci, Santiago Úbeda, Juan Manuel Carrizo y Robertino Seratto; Brandon Obregón; y Matías Romero.

DT: Ricardo Pancaldo.

Goles: 11PT Nicolás Ferreyra (G); 47PT Facundo Lencioni (G).

Cambios: En Gimnasia, 13ST Gastón Espósito por J. R. Puch y Luciano Cingolani por Andrada; 27ST Nicolás Servetto por Ferreyra; 36ST Matías Recalde por Antonio y Lucas Bustos por Lencioni. En For Ever, inicio ST Ramiro Fernández por Barbieri, Mateo Díaz Chaves por Obregón e Imanol Enriquez por Matías Romero; 16ST Joaquín Mateo por Seratto; 26ST Brian Guerra por Úbeda.

Árbitro: Bruno Amiconi. Asistentes: Manuel Sánchez y Guido Córdoba. Cuarto árbitro: Julio Luciano. Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie, de Gimnasia.