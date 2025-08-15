PREVÉN UNA CICLOGÉNESIS EN EL CENTRO DE LA ARGENTINA: CUÁNDO LLEGARÍA
Debido a este evento, las precipitaciones podrían superar lo que normalmente llueve en todo el mes de agosto.
Qué es la ciclogénesis y cuándo se formará
A nivel regional, el fenómeno comenzará por la ampliación y profundización de un área de baja presión que avanzaría desde el Océano Pacífico hacia la costa de Chile.
Las zonas más comprometidas serían el centro y norte de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur del Litoral.
En estas áreas podrían registrarse fuertes tormentas con acumulaciones superiores a 80 mm en 24 horas. La cifra que supera la media mensual de agosto.
A las lluvias se sumará el viento, con intensidades de 20 a 40 km/h y ráfagas de 50 a 75 km/h, especialmente cerca del centro de la baja presión.