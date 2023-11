PRESTADORES MÉDICOS ANALIZAR SUSPENDER LOS SERVICIOS AL INSSSEP

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

«Ante la grave situación generada por la falta de pago de la obra social Insssep al sistema de salud privado, nos vemos obligados a comunicar a la población el riesgo de colapso, poniendo en cesación de pagos a nuestras empresas y profesionales con nuestros proveedores y trabajadores de salud, con la grave consecuencia que esto implica en la atención de los afiliados del Insssep», afirmaron desde Federación Médica del Chaco, Asociación de Clínicas y Sanatorios, Colegio Médico Gremial del Chaco y Asociación Chaqueña de Anestesiología.

Esta adevertencia se suma a la realizada días atrás por el Foro de Prestadores, que había planteado la posibilidad de suspender la atención de afiliados de la obra social por la desactualización de aranceles y el atraso en los pagos por los servicios prestados, y la propuesta realizada por el organismo de entregar cheques diferidos.

Por otro lado, desde el Colegio de Bioquímicos del Chaco emitieron una nota planteando un cuadro similar, por «la falta de pago en término de la obra social provincial Insssep conforme obligaciones asumidas y exigibles por servicios prestados a pacientes de nuestro sistema de salud».

En esa línea, la entidad manifiesta «su preocupación por el estado crítico en que actualmente se encuentra la prestación del esencial servicio de salud en la provincia, tanto en el sector público como también y especialmente en el sector privado».

«El sistema de salud lleva tiempo funcionando al límite de las tensiones económicas que es capaz de soportar en el contexto macroeconómico que padece el país, absorviendo el daño que el proceso inflacionario ocasiona (expresado no sólo en sueldos de personal en relación de dependencia sino muy puntualmente en insumos críticos relacionados con la debida atención de la salud de los pacientes: v.gr. medicamentos, pràcticas y determinaciones complejas, reactivos, etcétera)», expresaron.

En ese marco, los bioquímicos plantean que ese daño «se ve magnificado no sólo por los pagos a término con 60 o más días de atraso, a valores desactualizados y ruines por la depreciación de la moneda».

«Insssep pretende, a pocos días de finalizar la gestión del actual gobernador, abonar parcialmente las deudas que mantiene con los distintos profesionales que conforman el equipo de salud conforme Ley Nacional del Arte de Curar y disposiciones vigentes expresadas por la Organización Mundial de la Salud (en el caso de nuestra Instituciòn, Bioquìmicos)», señalaron.

Por último, el Colegio de Bioquímicos añadió: «Si bien desde el punto de vista legal el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales renunciando a reclamar intereses y la reparación de los perjuicios que esta conducta administrativa irregular ocasiona, el motivo de esta comunicación es hacer saber a las autoridades salientes pero aún en ejercicio del Gobierno y responsables por lo tanto de las decisiones que se toman (algunos de los cuales seguirán siendo funcionarios ahora en otros poderes del Estado, como el Legislativo), así como a las autoridades entrantes, que no se trata de subsidios, ni dinero no reintegrable ni ninguno de los conceptos que públicamente se anuncian constantemente, sino de los haberes de los y las profesionales que prestan servicios de salud en nuestra provincia atendiendo efectiva y realmente pacientes».

Relacionado