Presionan al Gabinete de Donald Trump para que apliquen la Enmienda 25 y lo destituyan

Sin embargo, no existen indicios de que el vicepresidente JD Vance o funcionarios cercanos a Trump estén dispuestos a impulsar esta medida. Por el contrario, dentro de la administración se mantiene un fuerte respaldo a la conducción del mandatario y a la estrategia en el conflicto con Irán, aclara el medio estadounidense Newsweek.

En este marco, crece la tensión política en Washington, mientras sectores de la oposición insisten en que el comportamiento del presidente podría encuadrarse en las causales previstas por la Enmienda 25.