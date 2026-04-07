ROBO A CASA DE MASSA Y MALENA GALMARINI: CONDENAN A FISCAL, TESTIGO Y DOS ABOGADOS POR DESVIAR INVESTIGACIÓN

La gravedad institucional de los hechos y la profunda erosión al sistema de administración de justicia.

El evidente entrecruzamiento de vínculos ilícitos .

La participación y coordinación de más de tres personas .

La instrumentalización de una persona en situación de vulnerabilidad .

El uso del aparato judicial y de la función fiscal con fines espurios.

El fuerte descargo de Malena Galmarini

Tras darse a conocer el esperado veredicto, la ex titular de AySA utilizó sus redes sociales para expresar su descargo frente a la condena de quienes intentaron encubrir el ataque a su hogar. A través de su cuenta de X, publicó:

«Se metieron con mi familia. Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS. El fiscal destituido Washington Palacios, los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español y el falso testigo César Jaunarena armaron una mentira para torcer una causa. La justicia tarda pero llega. 13 años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin. Se metieron en mi casa y con mi familia. Quisieron falsear la verdad para ensuciarnos e involucraron a mis hijos en su mierda. La condena es clara: NO TODO VALE.»