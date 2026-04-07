ROBO A CASA DE MASSA Y MALENA GALMARINI: CONDENAN A FISCAL, TESTIGO Y DOS ABOGADOS POR DESVIAR INVESTIGACIÓN
El Juzgado Correccional N° 6 de San Isidro dictó duras penas por orquestar una maniobra para favorecer al autor del asalto a Massa y Galmarini en 2013.
La Justicia dictó sentencia este martes 7 de abril de 2026 contra los responsables de armar una causa paralela para desviar la investigación del robo perpetrado el 21 de julio de 2013 en la vivienda de Sergio Massa y Malena Galmarini, ubicada en Rincón de Milberg, Tigre.
El fallo fue emitido por el juez Hernán Sergio Archelli, a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 6 del Departamento Judicial de San Isidro. La causa original había culminado con la condena a 13 años de prisión efectiva para Alcides Gorgonio Díaz, miembro de la división de inteligencia de la Prefectura Naval, tras el hallazgo de armas, dinero y elementos robados en allanamientos vinculados a él.
Sin embargo, entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, los ahora condenados desarrollaron una maniobra coordinada para socavar la validez de los allanamientos y favorecer la situación procesal de Díaz.
El plan ilícito se ejecutó de la siguiente manera:
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La falsa denuncia: La maniobra consistió en instrumentalizar una denuncia por amenazas formulada por Jaunarena (quien había sido testigo de actuación en los allanamientos a Díaz) para producir prueba falsa e intentar incorporarla al juicio oral.
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El desvío del fiscal: El entonces fiscal de la UFI N° 1 de Pilar, Carlos Washington Palacios, recibió la denuncia y desvió deliberadamente la investigación. En lugar de indagar el origen de las amenazas, direccionó la causa para desacreditar el accionar policial y favorecer a Díaz. Por estas irregularidades, Palacios ya había sido destituido de su cargo por unanimidad en un jury realizado en noviembre de 2019.
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El rol de los abogados: Pérez Bodria y Español asesoraron e instruyeron explícitamente a Jaunarena para que prestara declaraciones falsas.
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Las mentiras: Siguiendo las instrucciones, Jaunarena mintió ante la Fiscalía y el Tribunal, afirmando que la policía había secuestrado más dinero del consignado en las actas y que una persona no identificada había ingresado con un bolso al domicilio allanado.
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Las pruebas irrefutables: La coordinación quedó totalmente expuesta mediante registros de llamadas telefónicas, grabaciones entre la esposa del ladrón Gorgonio Díaz y el fiscal Palacios, y el testimonio de los policías intervinientes. Uno de ellos, el comisario Gabriel Natiello, relató cómo Palacios y Pérez Bodria le solicitaron que cambiara su versión antes del juicio.
Los agravantes considerados por el juez Archelli
Al momento de ponderar las penas aplicadas, el juez mencionó la ausencia de atenuantes y tuvo en cuenta una serie de agravantes de peso:
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La gravedad institucional de los hechos y la profunda erosión al sistema de administración de justicia.
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El evidente entrecruzamiento de vínculos ilícitos.
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La participación y coordinación de más de tres personas.
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La instrumentalización de una persona en situación de vulnerabilidad.
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El uso del aparato judicial y de la función fiscal con fines espurios.
El fuerte descargo de Malena Galmarini
Tras darse a conocer el esperado veredicto, la ex titular de AySA utilizó sus redes sociales para expresar su descargo frente a la condena de quienes intentaron encubrir el ataque a su hogar. A través de su cuenta de X, publicó:
«Se metieron con mi familia. Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS. El fiscal destituido Washington Palacios, los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español y el falso testigo César Jaunarena armaron una mentira para torcer una causa. La justicia tarda pero llega. 13 años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin. Se metieron en mi casa y con mi familia. Quisieron falsear la verdad para ensuciarnos e involucraron a mis hijos en su mierda. La condena es clara: NO TODO VALE.»