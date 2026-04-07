JUAN JOSE CASTELLI UN JOVEN HERIDO CON ARMA DE FUEGO LUEGO DE INGRESAR A UNA CASA AJENA

La Policía investiga el hecho ocurrido en la madrugada del martes en el barrio Cancha de Aviación. Un hombre de 24 años sufrió lesiones graves y otro vecino resultó con heridas menores.

…

En la madrugada de este martes, alrededor de las 3, personal de la Comisaría Primera de Juan José Castelli intervino en un episodio registrado en la Cancha de Aviación. La causa fue caratulada como “Supuestas lesiones con arma de fuego” y quedó bajo investigación del Fiscal Penal N°1, Dr. Gerónimo Roggero.

Durante el procedimiento se secuestró un arma de aire comprimido modificada para calibre 22, de color negro y culata plástica, aunque no se hallaron vainas en el rastrillaje. Además, se practicó un dermotest al ciudadano de 73 años, dueño de la vivienda y presunto damnificado.

El joven de 24 años fue examinado por el médico Dr. Félix Eduardo Ruiz, quien constató lesiones cortantes en el rostro, fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna derecha y signos de intoxicación alcohólica, por lo que se solicitó interconsulta con traumatología. Según la impresión médica, las heridas fueron producidas con arma de fuego.

Por su parte, el hombre de 73 años manifestó dolor en la cadera derecha y presentó escoriaciones en el tobillo, producto de un golpe. Según los primeros testimonios en joven ingresò a robar en el domicilio del septuagenario y este se defendió.

Los agentes continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Relacionado