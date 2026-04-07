7 DE ABRIL “DÍA DEL TRABAJADOR DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES»

El trabajo del Correo Argentino sucursal J.J. Castelli

Siendo la oficina de correo histórica y más importante en la región Impenetrable, el Correo Argentino de Castelli brinda un servicio sostenido, eficiente y de relevancia para la comunidad y la zona. Bajo la administración del señor Ricardo Lazdin, el Correo Argentino de la localidad, ha unido a través del tiempo y la paquetería y servicio postal a varias generaciones de usuarios. Épocas tras épocas, gobiernos tras gobiernos, la oficina postal de Castelli mantuvo su funcionamiento constante con un personal responsable y numeroso. Contando también con una flota vehicular propia y una posición en el mapa provincial que exige intenso trabajo y estadísticas de entrega y eficiencia.

El presente del Correo Argentino de Castelli En la actualidad, luego de distintas normativas, leyes y reformas estructurales y administrativas, el Correo se posiciona sin lugar a dudas como ejemplo del servicio en el Chaco. En palabras del administrador, hoy el 95% del trabajo se resume en el servicio de paquetería, teniendo como mayor flujo a envíos de compra de plataformas como Mercado Libre por ejemplo (la empresa respalda y confía en el trabajo de la sucursal; buen punto). Quedando en segundo plano el envío postal. En números aproximados: En un día excepcional se reciben alrededor se 800 paquetes para todo el Depto. Güemes. En un día promedio se reciben alrededor de 400 paquetes para todo el Depto. Güemes.

Ésto es posible gracias a la estructura operativa que consta de 11 empleados fijos, 6 distribuidores, 2 vehículos de reparto y transporte más 1 vehículo de apoyo. En definitiva, el porcentaje de vencimientos de entrega y/o devoluciones es bajo teniendo en cuenta el área de cobertura. Por ende, se verifica un standard de nivel nacional.

Nuevas tecnologías, cambios logísticos y automatizaciones

Con el ingreso de nuevas tecnologías, la eficiencia del trabajo postal y de paquetería se refleja de forma piramidal en el Correo. Nuevos sistemas de clasificación logran agilizar la operativa: Los palets de paquetería se clasifican en la central de Buenos Aires y son designados y enviados, en el caso del Correo Argentino de Castelli, en un camión especialmente asignado para la región.También se reduce el trasbordo y la inseguridad: El envío sale de Bs As y llega, hoy día, directo a Castelli sin quedar en Rosario, Resistencia o Sáenz Peña inclusive. Consta la actualización de líneas de transporte de palets robotizadas que seleccionan desde la mesa de clasificación directamente a los contenedores. Por otro lado, cabe destacar que, Castelli será pronto sede de una de las Centrales de Control de Vencimientos y Entrega: La misma tendrá la responsabilidad de controlar un área que abarcaría parte de Formosa (Ing. Juárez e Ibarreta) y localidades del Impenetrable como también Tres Isletas y Pampa del Indio por ejemplo. La tecnología de aplicación que se usará permitirá a los trabajadores (carteros) contar con un dispositivo dónde tendrán los programas que servirán de apoyo logístico y certificación de entrega inmediata para mayor ergonomía.

Recursos humanos, Infraestructura y políticas nacionales

La implementación de tecnologías tuvo un costo laboral humano bastante marcado. A nivel nacional, las políticas de la gestión de Javier Milei, propiciaron el ajuste en recursos humanos y el achique de personal de Correo Argentino fue significativo. Otro punto de importancia es la falta de obras estructurales en las sucursales de Correo de todo el país: La falta de mantenimiento o partidas presupuestarias, dejaron a simple vista oficinas y sedes maltrechas por el tiempo en pésimas condiciones. Además contar, en casos en el Chaco como Makalle, Gral. Vedia, Hermoso Campo, Margarita Belén, el cierre definitivo de sus sucursales. Éste 2026 no será la excepción y el gobierno planea el cierre a nivel país de sucursales deficitarias, lo cual también acarreará despidos voluntarios de personal que, la mayoría de las veces, no son reubicados, si no, indemnizados bajo reforma laboral vigente.

A todo esto, más allá de que en los números reales, el Correo Argentino cerró el 2015 con superávit fiscal aportando al tesoro nacional la cifra de $50.000.000.000 millones (por el art. 4° de la Constitución nacional el Correo nutre a las arcas nacionales a través de la renta y las tasas postales por ley 20.216 modificada por decreto N° 1187/93 ). Para el 2026 se espera que el Correo Argentino aporte la cifra de $97.000.000.000 millones. Sin embargo, estás cifras que favorecen al tesoro nacional no favorecen al capital humano: Los números no se ven reflejados en los convenios colectivos del trabajador que no percibe aumentos significativos (por debajo de la inflación) aún contando el Correo con presupuesto para tal fin. Las políticas de la actual gestión de gobierno paralizaron paritarias y, aunque el Correo Argentino sea una sociedad anónima, los trabajadores postales están hoy bajo la percepción de trabajadores estatales cobrando como tales. Ésto es en el caso de aquellos que aún conservan el puesto, ya que se calculan alrededor de 4000 despidos entre indemnizados y retiros voluntarios (y no tan voluntarios en algunos casos). En definitiva, contando también las bajas naturales como jubilaciones y decesos, el Correo Argentino pasó de tener alrededor de 17.000 empleados a nivel nacional a solo 12.000 empleados.

Recursos e infraestructura: La situación en Castelli

Cómo mencionamos anteriormente, Castelli tiene una performance y un standard de trabajo sostenido y eficiente, sin embargo, aunque no se registraron retiros voluntarios y se pudo conservar el pleno empleo de la personal; no está ajeno a situaciones externas. Por empezar, teniendo en cuenta la disponibilidad de presupuesto acotado, y si bien dispone la sucursal de vehículos, en ocasiones se hace imposible la distribución sin contar con apoyo de sucursales cercanas como Sáenz Peña o Resistencia de ser necesario. También urge la necesidad, en épocas de flujo alto de paquetería, de realizar horas extras en día no laborable como los sábados. Horas extras que son abonadas bajo convenio. Ésto es amortizado con el mismo presupuesto que se dispone para toda la estructura. Situaciones que marcan que sería insuficiente, inclusive, el personal total disponible pero no hay forma de palear dicha carencia: Desde el gobierno anterior y sumado al gobierno actual, se cerraron los caminos a nuevas contrataciones (y aún así, la sucursal Castelli, repito, es de la más eficiente y ejemplar en el Chaco).

Conclusión

El Correo Argentino sucursal Castelli crece al mismo paso que crece el Correo a nivel nacional. La sucursal que nuclea a la región Impenetrable es indispensable y el trabajo llevado adelante, tal ves no percibido en su totalidad, es un logro considerable y categórico. No exenta de sobresaltos, aún así, la administración de la sucursal de Castelli enorgullece al trabajador de correo y telecomunicaciones y revaloriza un servicio día a día, modernización mediante, más cercano a la sociedad, el consumo y el desarrollo.

Castelli HOY Informe de Santi Maina parainformativo

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