RESISTENCIA RESTITUYERON INDUMENTARIA DEPORTIVA A SU PROPIETARIA

El personal policial continúa con tareas investigativas para lograr la aprehensión de los responsables del hecho.

Efectivos de la División Patrulla Preventiva y de la Comisaría Quinta Metropolitana lograron recuperar una importante cantidad de camisetas y camperas de diversos clubes de fútbol, las cuales fueron restituidas a la damnificada.

El hecho fue denunciado este martes por la mañana por la propietaria, de 34 años, de un local ubicado sobre avenida Chaco al 1100. Personas desconocidas violentaron los candados de seguridad y dañaron la vidriera del comercio para sustraer un lote de prendas de clubes locales y nacionales.

Recuperación de los elementos

Posteriormente, efectivos de la División Patrulla Preventiva acudieron a un siniestro vial en la intersección de avenida Chaco y avenida Castelli. En el lugar colisionaron dos motocicletas: una Zanella ZB, conducida por un joven de 28 años que resultó lesionado, y una Bajaj Boxer 150 cc., cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto.

Al inspeccionar la zona, los agentes constataron que el motociclista fugado había dejado abandonado un bulto (bolsa de polietileno) que contenía una cantidad de prendas nuevas. De manera simultánea, ingresó una alerta al sistema 911 informando sobre un robo en el local de indumentaria ubicado a pocas cuadras, sobre avenida Chaco al 1100.

Al verificar el contenido, se estableció que se trataba de los elementos denunciados como sustraídos, incluyendo un elemento clave para la investigación: un candado violentado marca STOK.

Entre los bienes recuperados se destacan nueve camperas inflables, camisetas e indumentaria de distintos clubes a nivel nacional.

Relacionado