ARSENAL VENCIÓ 1-0 A SPORTING CON UN GOL AGÓNICO DE HAVERTZ EN LA IDA DE CUARTOS DE CHAMPIONS
Arsenal derrotó 1-0 a Sporting de Lisboa en Portugal gracias a un gol de Kai Havertz en la última jugada y tomó ventaja en los cuartos de Champions League.
Arsenal consiguió una valiosa victoria por 1-0 frente a Sporting de Lisboa en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en un encuentro que parecía terminar empatado pero que tuvo un desenlace dramático.
Durante gran parte de los 90 minutos, el desarrollo fue parejo y con situaciones de peligro repartidas entre ambos equipos. El conjunto portugués intentó aprovechar su localía, mientras que el equipo inglés apostó a la presión alta y a la velocidad de sus atacantes para generar ocasiones.
Cuando el empate parecía sellado, llegó la jugada que cambió la historia del partido. En la última acción del encuentro, Kai Havertz apareció en el área para convertir el 1-0 y darle al Arsenal una ventaja clave pensando en la revancha. El gol desató el festejo del conjunto inglés, que logró transformar un partido cerrado en un triunfo fundamental para sus aspiraciones en el certamen continental.
Con este resultado, Arsenal viajará a su estadio con una ventaja mínima pero importante. El partido de vuelta se disputará el jueves 15 de este mes a las 16 en Inglaterra, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales de la Champions League.
Sporting de Lisboa, que tuvo un rendimiento competitivo durante el encuentro, buscará revertir la serie en condición de visitante y dar el golpe ante uno de los equipos más sólidos de la temporada europea. El tanto de Havertz en el cierre dejó abierta una llave que promete mantener la emoción hasta el final y que tendrá un desenlace apasionante en el partido decisivo.
Kai Havertz y su gol agónico para el triunfo de Arsenal:
Sporting de Lisboa vs. Arsenal: probables formaciones
- Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; João Simões, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves y Luis Suárez. DT: Rui Borges.
- Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Ricardo Calafiori; Martin Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard; Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.
Sporting de Lisboa vs. Arsenal: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: José Alvelade.
- Árbitro: Daniel Siebert (ALE).
- VAR: Bastian Dankert(ALE).
- TV: Fox Sports y Disney+.