Arsenal venció 1-0 a Sporting con un gol agónico de Havertz en la ida de cuartos de Champions

Sporting de Lisboa, que tuvo un rendimiento competitivo durante el encuentro, buscará revertir la serie en condición de visitante y dar el golpe ante uno de los equipos más sólidos de la temporada europea. El tanto de Havertz en el cierre dejó abierta una llave que promete mantener la emoción hasta el final y que tendrá un desenlace apasionante en el partido decisivo.