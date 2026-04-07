VECINOS Y POLICÍAS TRABAJAN PALMO A PALMO PARA CONTENER EL AVANCE DEL AGUA

Este martes a las 17:30, en jurisdicción de la Comisaría de Comandancia Frías, se intensificaron las tareas de contención frente a la creciente del río Bermejito.

Desde las primeras horas de la tarde, personal policial junto a la Delegación Municipal y vecinos de la zona realizaron trabajos manuales de colocación de postes, plásticos y tierra removida para intentar frenar el avance del agua. La creciente ya obstaculizó el camino de tierra que conduce al puente de ingreso a la localidad.

Se informó que existen caminos alternativos por el paraje Pozo del Gato, ubicado a unos 50 kilómetros, para garantizar la circulación.

La medida se enmarca en las directivas del Gobernador Leandro Zdero, en coordinación con el Ministerio de Seguridad del Chaco y la Jefatura de Policía, con el objetivo de reforzar la asistencia humanitaria en las comunidades afectadas.

El trabajo conjunto de la Policía del Chaco y los vecinos fue destacado como un ejemplo de compromiso comunitario frente a la emergencia.

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