IMPENETRABLE CHAQUEÑO REFUERZAN OPERATIVO DE ASISTENCIA ANTE LA CRECIENTE

La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial en coordinación con la cartera de Seguridad y la Jefatura de Policía.

Esta tarde alrededor de las 17:00, partió una comisión policial con destino al Impenetrable Chaqueño, en el marco de un operativo de asistencia humanitaria destinado a las comunidades afectadas por la creciente.

El despliegue se realizó por directivas del Gobierno Provincial a cargo del Arquitecto Leandro Zdero, en coordinación con el Ministerio de Seguridad del Chaco a cargo del Dr. Hugo Matkovich y la Jefatura de Policía, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado en las zonas comprometidas.

La comisión está integrada por efectivos de la Dirección General de Bomberos, la División Patrulla Fluvial, y dependencias de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, quienes brindarán apoyo logístico y operativo en el territorio.

Con este refuerzo, se busca optimizar las tareas de asistencia y acompañamiento a las familias damnificadas, garantizando una respuesta rápida y efectiva ante la emergencia.

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