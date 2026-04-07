RESISTENCIA DEMORARON A UN HOMBRE POR AMENAZAS CON ARMA BLANCA EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO

Intervino personal policial tras un desorden protagonizado por un sujeto en aparente estado de ebriedad.

Esta tarde los efectivos policiales de la División Policía Sanitaria intervinieron en el Hospital Pediátrico de Resistencia, tras tomar conocimiento de un desorden ocasionado por un hombre armado..

La situación fue advertida por una mujer de 27 años, que informó que un sujeto, en aparente estado de ebriedad, se encontraba causando disturbios y la habría amenazado con elementos cortantes.

Al arribar al lugar, los agentes identificaron al agresor y lo demoraron, en su poder secuestraron una trincheta y un cuchillo.

El demorado fue trasladado para examen médico y posteriormente alojado en la Comisaría Primera de Resistencia.

La damnificada radicó la denuncia correspondiente y se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión del implicado en la causa por “Supuestas Amenazas con Arma Blanca”.

Se continúan con las actuaciones de rigor.

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