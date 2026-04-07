EL INSÓLITO MENSAJE DE PASCUA DE MELANIA TRUMP A LOS NIÑOS DE IRÁN: «ES POR SU FUTURO»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participó esta semana de un evento por Pascua en el jardín de la Casa Blanca junto a la primera dama, Melania Trump. En medio del festejo los periodistas les preguntaron por los niños en Irán y la pareja dio una serie de respuestas que llamaron la atención por la gimnasia mental necesaria para acomodar bombas con el bienestar infantil.

Los Trump recibieron a niños (presumiblemente, de los Estados Unidos) en el jardín de la Casa Blanca para encontrarse con el conejo de Pascua. También posaron ante la prensa y contestaron preguntas.

Cuando le preguntaron a la primera dama por un mensaje para «los chicos que están en zona de guerra», específicamente en Irán, la esposa de Donald Trump aseguró que «todo esto está pasando para su futuro, así que van a estar a salvo en los años venideros».

Ese «todo» podría englobar las acciones bélicas que Estados Unidos e Israel encararon contra Irán el 28 de febrero pasado, cuyo round más reciente incluye el aumento del precio del petróleo por la puja de poder en el estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte marítimo de ese combustible.

Pero la munición pesada la aportó el mismísimo Donald Trump al convenir: «Estamos luchando por los chicos que están ahora en una zona de guerra, los estamos manteniendo tan a salvo como podemos, pero estamos luchando por sus padres, sus abuelos, por ellos y por su futuro«.