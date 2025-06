PRESIDENCIA ROCA: PRIMEROS CLASIFICADOS PARA LA FINAL PROVINCIAL DE “CHACO JUEGA”

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Estuvieron presentes el presidente y vice del Instituto del Deporte Chaqueño, Prof. Fabio Vázquez y Gabriel Pellegrini; el intendente municipal Gustavo Martínez y secretarios municipales, Presidencia Roca en el primer zonal de “Chaco Juega”.

Participaron las siguientes localidades de: La Eduvigis, Selvas Río de Oro, Pampa Almirón, General San Martín, Laguna Limpia, Pampa del Indio, Las Garcitas, Colonias Unidas, Ciervo Petiso y la localidad Anfitriona.

Resultaron clasificados a la final provincial en las disciplinas:

1) Vóley de playa sub 14 M: General San Martín.

2) Vóley de playa sub 14 F: Colonias Unidas.

3) Vóley de playa sub 16 M: Laguna Limpia.

4) Vóley de playa sub 16 F: Ciervo Petiso.

5) Hockey sub 14 F: Pampa del Indio.

6) Hockey sub 14 M: Pampa del Indio.

7) Hockey sub 16 F: Presidencia Roca.

8) Básquet 3×3 sub 14 M: Colonias Unidas.

9) Básquet 3×3 sub 16 F: Colonias Unidas.

10) Básquet 3×3 sub 16 M: Colonias Unidas.

11) Futsal Sub 16 F: Colonias Unidas.

12)Futsal Sub 16 M: Laguna Limpia.

13) Vóley sub 15 F: Colonias Unidas.

14) Vóley sub 15 M: Las Garcitas.

15) Vóley sub 17 F: Ciervo Petiso.

16) Vóley sub 17 M: Pampa del Indio.

17) Futbol 11 sub 14 F: General San Martin.

18) Futbol 11 sub 14 M: Las Garcitas.

19) Futbol 11 sub 16 F: Pampa del Indio.

20) Futbol 11 sub 16 M: General San Martín.

Relacionado