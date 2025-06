MODA, TERRITORIO Y UNIVERSO: “ECOS DEL CIELO”, UNA NUEVA MIRADA SOBRE CAMPO DEL CIELO EN LA PREVIA DEL ASTEROID DAY

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

La presidente del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli, afirmó: “Presentamos esta propuesta innovadora que fusiona arte, cultura, ciencia y naturaleza con el escenario ideal. Estamos trabajando día a día para posicionar al Campo del Cielo, primero entre los chaqueños y también a nivel nacional e internacional. Tenemos como lineamiento del Gobernador Leandro Zdero trabajar para posicionar los atractivos de la provincia, para ser un destino elegido y que, a través del turismo, se generen empleos y se dinamice la economía de las comunidades anfitrionas”.

La inmensidad del cielo chaqueño fue el telón de fondo para una experiencia única que fusionó ciencia, arte, moda y naturaleza. En la antesala del Asteroid Day 2025, el Instituto de Turismo del Chaco, junto al Instituto de Cultura, la Subsecretaría de Ambiente y el municipio de Gancedo, presentaron la Previa del Asteroid Day en la Reserva Natural y Cultural Pigüen N’onaxá – Campo del Cielo, un evento que reconfigura la manera en que se vive el turismo en la región.

Uno de los momentos más sorprendentes de la jornada fue el desfile de moda “Ecos del Cielo”, una propuesta del Casavecchia Studio que revolucionó el concepto de pasarela al llevarla al corazón del territorio. Bajo un cielo profundamente estrellado, entre fragmentos de meteoritos milenarios, las modelos desfilaron sobre una pasarela con meteoritos, en una intervención artística que desbordó creatividad, identidad y emoción.

“Ecos del Cielo” fue más que un desfile: fue una declaración de principios. Una forma de narrar el territorio desde el arte textil, donde cada prenda contaba una historia inspirada en los cielos, las piedras, las culturas originarias y la proyección hacia el futuro. Participaron diseñadores chaqueños y regionales como Liza Knezovich, Víctor Joaquín, Demarista de Yanina María, Le Éclat de Paula Quinta, Del Balzo de Edu del Balzo y Atelier Martínez, con accesorios de Teodelina.

La producción estética –make up y peinados a cargo de MY M DUO– potenció la experiencia visual, mientras que la puesta en escena conectó con lo cósmico y lo ancestral, invitando a ver el espacio chaqueño desde una óptica sensorial y conceptual.

“Dicen que cuando una estrella cae, deja un mensaje. Nosotras decidimos escucharlo. Y transformarlo en pasarela, arte, identidad y energía universal”, expresaron desde la organización del desfile. En esa línea, el desfile se convirtió en un manifiesto: que la moda también es territorio, que el diseño puede ser identidad y que el turismo puede ser una forma de emocionar.

La jornada continuó con una interpretación del Ballet Contemporáneo inspirada en el cosmo, seguida de una experiencia de observación astronómica nocturna con AstronoR y un cierre musical con Christian Acosta, bajo un cielo tapizado de estrellas.

Asteroid Day 2025 – Lunes 30 de junio

La celebración continúa con una agenda pensada para todos los públicos:

• 09:00 h: Recepción de delegaciones escolares y público general

• 09:15 h: Actividades simultáneas: caminatas, juegos, recorridos, observación solar, visitas guiadas

• 16:30 h: Palabra del referente moqoit – Cosmovisión y territorio

• 17:00 h: Disertación final sobre Astroturismo – Ciencia, Cultura y Experiencias Bajo el Cielo Chaqueño

Entrada libre y gratuita. Actividades para todas las edades.

Campo del Cielo los espera con los brazos abiertos. El universo también.

Seguí todas las novedades en nuestras redes: @turismochaco

