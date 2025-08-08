PRESIDENCIA ROCA ACCIDENTE DE TRANSITO SOBRE RUTA N° 3

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Hoy a las 14:30, se registró un accidente de tránsito sobre ruta N° 3 a 15 kilometros del acceso a la localidad de Presidencia Roca.

El siniestro involucró a camión de transporte marca Iveco y a un automóvil Fiat Uno. El vehículo de mayor porte era conducido por un hombre de 41 años, mientras que en el auto iba a bordo de una mujer de 31 y de acompañante otra de 41 años.

El accidente fue provocado aparentemente al abrirse la compuerta del camión, cayendo sobre la ruta parte del cargamento de maíz, haciendo que el automóvil pierda el control, volcando sobre la banquina.

La conductora resultó con lesiones y fue trasladada al hospital más cercano. La fiscalía en turno dispuso que el camión sea secuestrado por no contar con la documentación correspondiente y que el chofer sea conducido a la unidad policial para ser notificado de su situación legal.

