EN LA ZONA SUR DE RESISTENCIA *POLICIAS SECUESTRARON UNA CAMIONETA CON PEDIDO Y DOMINIO FALSO*

La misma se encontraba abandonada en el carril descendente de la Avenida Soberanía Nacional.

Cerca de la medianoche del viernes, el personal de la Dirección de Inteligencia Criminal encontró una camioneta Renault kangoo abandonada en Avenida Soberanía Nacional y calle 20 en la Zona Sur de la ciudad de Resistencia.

Al momento de verificar el rodado, los efectivos observaron que el dominio colocado presentaba irregularidades. Al momento de consultar en los registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), detectaron que estaba bajo el nombre de una mujer domiciliada en la provincia de Buenos Aires y los cristales del vehículo tenia grabado otro dominio.

Al momento de continuar con las averiguaciones, se estableció que el rodado presentaba pedido de secuestro desde el 15/06/2022 en una causa por “Supuesto Robo” a solicitud de MAPFRE, una compañía de seguros Argentina.

Finalmente y por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N. º 13, a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Abregú, se procedió al secuestro del vehículo, elevándose las actuaciones para la continuidad de las diligencias judiciales correspondientes.

