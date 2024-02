PREOCUPACION POR LA SALUD DE JORGE LANATA

El suceso ocurrió en el estudio de radio donde Jorge Lanata desarrolla su programa “Lanata sin filtro”. Todo iba bien, hasta que en un momento durante una nota entrecierra los ojos, dando la sensación como si se “durmiera” al aire.

En todo el video se lo ve luchando para no cerrar los ojos, al mismo tiempo que su cabeza se balancea como cuando uno intenta no quedarse dormido. La situación quedó grabada ya que su programa no solo sale por radio, sino también puede verse en stream como muchas de las radios del país. Muchos seguidores del conductor consideran que el cigarrillo es una de las causas por las que Jorge Lanata se encuentra en una situación de salud muy delicada.