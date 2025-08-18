Preocupación por la salud de Cacho Garay: podrían amputarlo

Cacho Garay no está atravesando un buen momento personal desde hace años. El artista fue acusado por 10 delitos y se encuentra enfrentando un proceso judicial. A esto se le suma que su salud se está deteriorando y causa preocupación en todos sus allegados.

El pasado viernes 8 de agosto, el humorista de 62 años tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital Italiano de Mendoza tras sufrir una descompensación provocada por un problema arterial. Según trascendió desde el centro de salud, ingresó con un cuadro que se complejizó a causa de los antecedentes de diabetes y enfermedades vasculares que ya tenía desde hace un tiempo.

El jueves 14 de agosto fue el último parte médico que emitieron desde el centro de salud y los profesionales solicitaron la limpieza o amputación del cuarto dedo del pie izquierdo. Esto quiere decir que el cómico tendrá una limpieza quirúrgica profunda en el cuarto dedo del pie izquierdo, el cual está afectado.

Los médicos advirtieron que, en caso de que la intervención no tenga resultados favorables, deberían avanzar con una amputación para evitar posibles infecciones futuras. Luego de la primera operación a la que se sometió el humorista para poder mejorar su salud, fue trasladado a una sala común, a pesar de que continúa bajo observación.

Cuál es la situación judicial actual de Cacho Garay Cacho Garay está imputado por diez delitos, que incluyen presunto abuso sexual, violencia de género, amenazas, tenencia de armas y robo, y se prepara para un juicio oral que determinará su futuro legal.