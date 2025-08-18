DESDE EL PUERTO DE BARRANQUERAS SE REALIZÓ UNA EXPORTACIÓN HISTÓRICA DE HILADO DE ALGODÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Puerto de Barranqueras concretó este lunes una exportación histórica de hilado de algodón chaqueño con destino a Paraguay.

La administradora de la terminal portuaria, Alicia Azula, celebró el acontecimiento y subrayó: “Volvimos a cerrar la cadena de valor del algodón en el Chaco”.

El cargamento consistió en 44 pallets de hilado, con 175 conos cada uno, lo que representa un total de 22 toneladas. Se trata de algodón producido en territorio chaqueño, procesado en la hilandería de Goya y *comercializado por empresarios chaqueños, lo que marca un paso significativo en la integración productiva de la región.

Azula destacó también que este hecho refuerza el objetivo de que el Puerto se convierta en un centro estratégico y logístico de referencia en el NEA. “Es un día histórico porque el Puerto de Barranqueras se consolida como una vía competitiva para la exportación, con beneficios directos para los productores, industriales y emprendedores chaqueños”, señaló.

Además, la funcionaria remarcó que el Puerto trabaja de manera articulada con el Gobierno provincial para abrir nuevos mercados internacionales, diversificar las exportaciones y acompañar a las economías regionales con mejores condiciones de competitividad.

“Estamos exportando y recibiendo mercadería de todo el mundo. Queremos que más empresarios se acerquen al Puerto y aprovechen las ventajas que ofrecemos: reducción de costos logísticos, facilidades de almacenamiento, conectividad y asesoramiento en comercio exterior”, expresó Azula.

El algodón chaqueño, históricamente símbolo de la producción provincial, suma así un nuevo eslabón en la cadena de valor: no solo se exporta la fibra, sino que ahora también el producto industrializado, lo que genera mayor valor agregado, más empleo y más desarrollo para la provincia.

