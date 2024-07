PREOCUPACIÓN DE LA EMPRESA SECHEEP ANTE ACCIONAR DE LA JUSTICIA

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921.

Desde Secheep manifestaron su “disconformidad” y calificaron como “grave” la liberación, de la banda acusada de comercializar cables y otros elementos robados de la infraestructura eléctrica, detenida el mes pasado, cuando se los atrapó in fraganti transportando de manera ilegal más de 25 toneladas de materiales como cobres, aluminios, etcétera. Dicha carga pertenecía mayormente a elementos sustraídos a la empresa energética provincial, con un perjuicio económico valuado en unos 1.000 millones de pesos, además del enorme daño a la prestación del servicio energético de miles de chaqueños.

Ante la oposición al Dictado de Prisión Preventiva, se realizó la Audiencia Oral en el Juzgado de Garantía N°3 que está a cargo de un juez provisorio. Desde la Asesoría Legal de Secheep, catalogaron como “un grave error” la sorprendente e inesperada la liberación de la banda delictiva.

Preciera que no tuvieron en cuenta que a los imputados se los detuvo (in fraganti delito) con más de 25 toneladas de material, en lo que es la mayor carga ilegal de este tipo secuestrada en la historia. Además, trasladaban los elementos con documentación falsa, llevándolos incluso en bolsas arpilleras (seguramente en las mismas condiciones que fueron vendidas por los “robacables”).

Asimismo, existen más de 20 pruebas agregadas en el inicio de la Investigación y la calificación legal gravísima que pesa sobre ellos (que es la se “Asociación ilícita y encubrimiento agravado, con penas superiores a los 10 años de prisión). Pese a todo ello, se ordenó la libertad del presunto jefe y los miembros de la banda,

En Secheep consideran “una vergüenza” que dándose todos los elementos para dejar presos a lo que sólo es una parte de la banda, se les de la libertad y con ello, se permita que peligre toda la investigación, ya que seguramente se pondrán en contactos con los demás integrantes de esta red conformada por: roba-cables, reducidores a gran escala (que se encuentran fuera de la provincia), transportistas que saben de su carga ilegal, y hasta aquellos que lavan el dinero producto de lo ilícito, quienes ahora podrán ocultar pruebas o directamente darse a la fuga.

Un gran retroceso en la lucha contra el delito

La liberación de la banda, sin dudas, es un paso atrás en la lucha que realizan Secheep, la Policía del Chaco y la Justicia en general, contra el robo de cables y materiales eléctricos.

Es importante señalar tras la detención de esta banda, lograda tras una gran labor de la fiscal Ingrid Wenner y de las fuerzas policiales, ya no se registraron denuncian por el robo de cables en el área metropolitana del Gran Resistencia, un flagelo que causaba graves daños en la prestación del servicio y pérdidas económicas multimillonarias para los chaqueños.

Desde la empresa energética consideran que, con este accionar seguramente volverán los robos y con ellos, todos los ciudadanos volveremos a ser víctimas de este flagelo.

