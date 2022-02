PREMIOS OSCAR 2022: TODAS LAS NOMINACIONES

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció esta mañana las nominaciones a los Premios Oscar 2022.

PREMIOS OSCAR 2022: CUÁNDO Y DÓNDE SERÁN

La 94ª ceremonia se realizará el 27 de marzo en el Dolby Theatre en Hollywood, Los Ángeles y, a diferencia de los Premios Globos de Oro, será televisada en vivo por la cadena ABC.

PREMIOS OSCAR 2022: QUÉ PELÍCULA TIENE MÁS NOMINACIONES

El poder del perro (Netflix) lidera el ranking con 12 nominaciones, y se perfila como una de las grandes ganadoras de la noche. Históricamente, otra película que tuvo esa cantidad fue Gladiador, en el año 2000.

Mientras tanto, Dune cuenta con 10 chances de llevarse las estatuillas; y en el podio sigue Belfast, con 7.

En la categoría “Mejor película internacional” se destaca la nominación a Fue la mano de Dios, la película Maradoniana dirigida por el italiano Paolo Sorrentino, que narra la historia de un joven napolitano en la época que Diego Maradona se instaló en la ciudad.

«Fue la mano de Dios» cuenta el drama personal de Paolo Sorrentino (Foto: Netflix).

TODOS LOS NOMINADOS A LOS PREMIOS OSCAR 2022

MEJOR PELÍCULA

‘Belfast

CODA

No mires arriba

Drive My Car

Dune

El método Williams

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

West Side Story

MEJOR ACTRIZ

Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye

Olivia Colman por La hija oscura

Penélope Cruz por Madres paralelas

Nicole Kidman por Being the Ricardos

Kristen Stewart por Spencer

MEJOR ACTOR

Javier Bardem por Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch por El poder del perro

Andrew Garfield por Tick Tick Boom!

Will Smith por El método Williams

Denzel Washington por Macbeth

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Jessie Buckley por La hija oscura

Ariana DeBose por West Side Story

Judi Dench por Belfast

Kirsten Dunst por El poder del perro

Aunjanue Ellis por El método Williams

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ciarán Hinds por Belfast

Troy Kotsur por CODA

Jesse Plemons por El poder del perro

J.K. Simmons por Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

MEJOR DIRECCIÓN

Kenneth Branagh

Ryusuke Hamaguchi

Paul Thomas Anderson

Jane Campion

Steven Spielberg

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Belfast

No mires arriba

El método Williams

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

CODA

Drive My Car

Dune

La hija oscura

El poder del perro

MEJOR FOTOGRAFÍA

Dune

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

Macbeth

West Side Story

MEJOR MONTAJE

No mires arriba

Dune

El método Williams

El poder del perro

Tick tick… boom!

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Dune

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

Macbeth

West Side Story

MEJOR VESTUARIO

Cruella

Cyrano

Dune

El callejón de las almas perdidas

West Side Story

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

El rey de Zamunda

Cruella

Dune

Los ojos de Tammy Faye

La casa Gucci

MEJORES EFECTOS VISUALES

Dune

Free Guy

Sin tiempo para morir

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Spider-Man: No Way Home

MEJOR SONIDO

Belfast

Dune

Sin tiempo para morir

El poder del perro

West Side Story

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

No mires arriba

Dune

Encanto

Madres paralelas

El poder del perro

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

El método Williams

Encanto

Belfast

Sin tiempo para morir

Four Good Days

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Encanto

Flee

Luca

Los Mitchell contra las máquinas

Raya y el último dragón

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Drive My Car

Flee

Fue la mano de dios

Lunana

The Worst Person in the World

MEJOR DOCUMENTAL

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

MEJOR CORTOMETRAJE DE DOCUMENTAL

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies