POSICIONAMIENTO PJ CHACO «ALERTA Y MOVILIZACION»

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Nos concentramos hoy aquí para declararnos en estado de alerta y movilización respecto a lo que suceda a partir de la fecha en la vida de Cristina Fernandez de Kirchner. El accionar corporativo, mafioso y antidemocrático de la Corte Suprema de Justicia es una extensión del poder político del gobierno de Javier Milei y los intereses económicos que representa su gobierno libertario y antidemocratico.

En la historia de nuestro país debimos soportar los agravios, embates, exilios, encarcelamientos y proscripciones desde Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, y ahora Cristina Fernandez de Kirchner.

La realidad no admite otra interpretación, imponen una democracia condicionada para que la ciudadanía no pueda elegir a través de las urnas a quien mejor representa un verdadero freno a las políticas de ajuste y motosierra que promueve el gobierno de Milei y sus aliados.

Estamos en presencia de un nuevo lawfare en la región, como pasó con Lula Da Silva y Dilma Rousseauf.

Ahora la quieren afuera de la cancha a Cristina.intentan proscribirla a través de denuncias truchas y causas fake y esto es un mensaje a toda la dirigencia que ose plantarse, con coraje y patriotismo, ante los poderes y grupos hegemónicos concentrados en la Argentina.

Los ataques revanchistas y violentos no cesarán.

Convocamos a cada Junta Local de los 70 municipios del Chaco, y en cada unidad básica, podamos fortalecer la organización y unidad de nuestro movimiento justicialista.

Cristina es una fusilada que vive. Presa o Muerta. La intentaron matar, ahora quieren encarcelarla y proscribirla. Pero el pueblo siempre vuelve… ¡Todos con Cristina!.

Relacionado