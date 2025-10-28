POR QUÉ LA FISCALÍA PIDIÓ QUE SE RECHACE LA EXCARCELACIÓN A LEANDRO GARCÍA, EL EXNOVIO DE LOURDES DE BANDANA

Leandro García Gómez está imputado de los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones en contexto de violencia de género. (Foto: instagram/lowrdez)

Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes de Bandana, solicitó la excarcelación a través de su defensa, pero Silvina Russi, la responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, le pidió al juez de la causa, Diego Javier Slupski, que sea rechazada, ya que cree que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

“Las graves características de los hechos investigados, la naturaleza del delito que se le atribuye a García Gómez y la actitud asumida por éste constituyen indicios suficientes para considerar que no se someterá a la persecución penal”, fue uno de los fundamentos del dictamen.

En otro párrafo aclaran que la prueba acumulada hasta el momento en el expediente y las declaraciones ofrecidas por varios testigos allegados a la víctima, dan cuenta del alto grado de violencia evidenciado por el acusado durante el vínculo que lo unió con Lourdes Fernández y que se sostuvo a lo largo del tiempo; mediante el cual ejerció diversos actos de agresión y de control sobre ella, que culminaron en el último episodio de privación ilegítima de la libertad y aislamiento de su entorno social y su centro de vida.

La foto de Leandro García Gómez detenido. (Foto: TN.com.ar)

En las redes, la cantante dio a entender que pronto hablará sobre lo sucedido con García Gómez -imputado de los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones en contexto de violencia de género-, pero que por ahora su prioridad es regresar a los escenarios. “Me debo a mi público y a la gente que también tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver al Grand Rex, la casa que me vio nacer”, remarcó.

Lourdes Fernández también es conocida como Lowrdez, nombre artístico que eligió después de «Bandana». (Foto: captura de América)

El compromiso internacional que Lourdes Fernández de Bandana tiene el 30 de octubre

En medio de la preocupación por el estado de la cantante, se conoció el importante compromiso laboral que tiene el 30 de octubre. Hace varias semanas la confirmaron para un show retro en el Gran Rex que, además de contar con la presencia de Germán Tripel, ex Mambrú, marcará el regreso al país de A*Teens, la banda sueca -famosa por sus covers de ABBA- que desembarcará en calle Corrientes para celebrar los 25 años de su formación.

En noviembre llegará el turno de volver al ruedo con Bandana. La cita del reencuentro está pactada para el domingo 23 de noviembre en el marco de L.A.T.M. +35, la reconocida propuesta creada por DJ Tommy Muñoz. Sin embargo, hasta el momento, no se presentó a ningún ensayo, motivo que tenía en alerta a sus compañeras. Para 2026 tenían la intención de realizar una gira nacional, pero todo dependerá de cómo esté Low.