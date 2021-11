POR PRIMERA VEZ UN ARTISTA ARGENTINO SUPERA LAS MIL MILLONES DE REPRODUCCIONES EN YOUTUBE

La cuenta de la comunidad del cantante cordobés fue quienes dieron a conocer la noticia mostrando que las canciones “Nena Maldición” y “Adan y Eva” habían logrado alcanzar esa cifra.

Como era de esperarse el artista agradeció a sus fans y a todos aquellos que escucharon sus temas a través de una historia de Instagram: «Muchas gracias a todas las cuentas que me ayudaron y todos los que me escuchan por hacer que Adan y Eva llegue al billón, los quiero una banda y gracias a los que me bancan por hacerme sentir grande».

A pesar de esta gran noticia, Londra se encuentra actualmente en una disputa judicial con quienes eran sus socios para conseguir su libertad comercial.

Aunque en agosto el juez falló a favor y dictaminó que Londra no tiene más obligaciones de grabar o de obtener subvenciones de Big Ligas, todavía no puede cantar ya que el fallo no es definitivo.

El juez William Thomas resolvió que el juicio se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre y se espera que ese mismo día haya una resolución sobre el futuro del artista.

“Nene maldición” salió a principios del 2018 y en 2020 recibió las certificaciones de oro y platino de la RIAA. “Adan y Eva” fue lanzado en noviembre de 2018 y tres años después consiguió obtener el récord de reproducciones en la plataforma YouTube siendo argentino.

En estos momentos el cantante estaría atravesando una separación con su novia Rocío Moreno, con quién fue padre por primera vez hace más de un año y ahora están esperando su segunda hija.