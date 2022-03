POR FALTA DE QUÓRUM, CAYÓ LA SESIÓN ESPECIAL PARA LA DESIGNACIÓN DEL FISCAL DE ESTADO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Por falta de quórum, no se desarrolló el encuentro especial que tenía como objetivo poner a consideración del cuerpo el pliego de designación del funcionario. El oficialismo convocará a otra sesión especial para la próxima semana.

La Legislatura provincial no logró reunir el quórum correspondiente para llevar adelante la sesión especial que tenía como objetivo poner a consideración del cuerpo el pliego de designación del nuevo fiscal de Estado, Roberto Herlein, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo. El encuentro se iba a realizar este miércoles, en la previa a la sesión ordinaria, pero por el momento no hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición, con lo cual, no fue posible alcanzar los 22 votos que requiere el acuerdo. Según pudo saber la Agencia FOCO, el oficialismo convocará a una nueva sesión especial para la próxima semana, en busca de lograr el aval para quien ganara el inédito concurso de oposición y antecedentes que resolvió su designación.

