POR AMENAZAS A CRISTINA KIRCHNER, DETUVIERON A TRES MIEMBROS DE REVOLUCIÓN FEDERAL

Este jueves, detuvieron a tres miembros del movimiento de ultraderecha Revolución Federal, denunciados por difundir y publicar en redes sociales, mensajes violentos y amenazas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata de Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ángel Guerra. Los tres fueron detenidos en sus domicilios, en el marco de once allanamientos.

La medida se ordenó por la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita, que quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, titular de Juzgado Nacional Federal N°8, por los delitos de incitación a la violencia, apología del crimen e instigación a cometer delitos.

La investigación comenzó cuando la Policía Federal recibió un mail de un hombre que les advertía que en la cuenta de Revolución Federal habían publicado amenazas contra las autoridades nacionales. “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”, expresaba uno de los violentos mensajes.

Asimismo, la AFI presentó una transmisión en vivo realizada en Twitter el 26 de agosto, bajo el título “hay que pudrirla?” en la que sus participantes comentaban: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje…Pero yo te juro…si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista 7 días seguido y en cuanto puedo pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia”.

Durante la transmisión continuaron con amenazas contra el presidente Alberto Fernández: “No lo escucho porque me violenta, encima viejo hijo de puta viaja en helicóptero porque si viaja en auto te juro que me planto en cualquier lado, que me pise pero se lo abollo todo y se lo cago tanto a patadas, se lo prendo fuego hijo de puta viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo”.

“Lamentablemente a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años, en algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria”, siguió.

Uno de los participantes de la transmisión pública remarcó que tiene conocimiento del domicilio del diputado nacional e hijo de la señora vicepresidenta, Máximo Kirchner:

Morel: ¿Pasas todos los días por la casa de Máximo?

Franco Castelli: Sí, soy de Santa Cruz, de acá.

Morel: ¿Uhh como no lo mataste, boludo?

El martes Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada como querellante en la causa.

La causa está vinculada con el atentado a la vicepresidenta, ya que, Brenda Uliarte, una de las detenidas por el intento de homicidio de Cristina Kirchner, había asistido a al menos una manifestación de Revolución Federal. En principio, se evaluó que las dos causas se tramitaran juntas, pero finalmente se decidió que siguieran en juzgados separados.

