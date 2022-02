POLINI TRAS EL BLOQUEO A UNA EMPRESA DE VILLA ÁNGELA: “NO PODEMOS VIVIR EN UN PAÍS DONDE EL APRIETE SEA EL QUE GANE Y EL QUE TRIUNFE”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Polini, se solidarizó con el empresario Elbio Martín, dueño de Distribuidora Martín de Villa Ángela, quien sufre por estos días un bloqueo sindical en las puertas de su negocio. Según afirma el empresario, deberá “cerrar” sus puertas tras 15 años de trabajo.

Consultado por dicha situación, el legislador nacional por el Chaco aseveró, “me parece una locura, hay una situación por todos conocida, con una medida judicial en la cual nosotros no tenemos la posibilidad de determinar qué es lo que está bien y que es lo que está mal, para eso está la Justicia”.

Sin embargo, Polini expresó su postura respecto de los gremialistas “ya conocemos lo que hacen a lo largo y ancho de todo el país”. Y sobre el caso específico de Elbio, señaló, “generan una presión sobre una familia, en este caso es una pareja, yo lo conozco a Elbio desde muy joven, incluso en una época trabajó con nosotros, a Sonia -la esposa de Elbio- también se inició trabajando en un comercio”.

“El gremio, como todos los gremios, están para defender los derechos de los trabajadores y está muy bien que así sea porque de otra manera las patronales podrían avasallar derechos, pero también se debe comprender de una vez por todas que sin patronales los gremios no tendrían razón de ser, se trata de una convivencia sana, respetuosa de los derechos de cada una de las partes”, sostuvo.

El diputado de Juntos por el Cambio se explayó y señaló “han construido una empresa que hoy tiene un nombre, generan trabajo en la zona, seguramente con muchísimos errores como todos los que hemos emprendido algo en la vida, pero llegar a esta situación en la cual una familia no puede siquiera circular libremente por su casa, por su negocio, donde los empleados no tienen posibilidades de trabajar. Me parece un hecho en el cual, por lo menos, las autoridades pertinentes tendrían que tomar cartas en el asunto”.

En ese marco, Polini recordó que como diputado no puede tomar las riendas de la situación, pero sí puede visibilizar la situación desde su banca y repudiarla, tal como lo afirmó: “En mi caso, lamentablemente como diputado nacional no puedo tomar una determinación, pero sí hacer pública una situación que al menos tiene que ver con relevancia de un grupo de gremialistas. A veces parece que causa miedo para algunos pero en realidad deberíamos, como sociedad al menos, repudiarlo que es lo que estoy haciendo en este momento”.

Asimismo, el legislador adelantó que en las próximas horas le “planteará” al gobernador Captianich y al intendente de Villa Ángela la situación de Elbio al considerar que “no solo se coarta el derecho de trabajar, de la gente que trabaja, de los dueños de la empresa, sino que también se corta la circulación”.

“Esta no es la argentina que yo quiero, este no es el Chaco que yo quiero. Y este sí es el Chaco, la Argentina que, por lo menos, voy a combatir”, subrayó.

Finalmente llamó a la reflexión a los responsables del sindicato y al gobierno provincial “El gremio debe defender el derecho de los trabajadores en la justicia, y el Estado debe estar presente para que el señor Martín y todos los empresarios, industriales, productores, emprendedores, pymes y comerciantes del Chaco puedan trabajar, generar empleo y oportunidades para que nuestros jóvenes no se quieran ir del Chaco”.

