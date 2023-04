POLINI RESPALDÓ AL INTENDENTE DE QUITILIPI

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En su visita a la ciudad de Quitilipi el farmacéutico, productor agropecuario y precandidato gobernador del Chaco, Juan Carlos Polini, respaldó al intendente local Ariel “Quitito” Lovey, frente a la denuncia efectuada por el Gobierno provincial contra el jefe comunal, por haber expresado públicamente su preocupación por la gran circulación de droga en la localidad y el riesgo que eso representa para la sociedad, particularmente en niños y jóvenes.

Cabe recordar que esta situación fue expuesta también por el párroco local Fernando Sosa, quien además dirige la Granja María Auxiliadora, una casa de rehabilitación para jóvenes con problemas de adicciones.

Polini fue contundente al referirse a la situación: “¿Qué va a hacer ahora Capitanich, va a denunciar al cura párroco que también advirtió sobre la gran circulación de droga en Quitilipi y que lo vive en cuero propio, porque dirige una granja de rehabilitación? ¿Va a denunciar a cada padre y cada madre que dice dónde y quiénes venden drogas en los pueblos y ciudades? Porque si no lo hace, quedará expuesto que esta denuncia contra Quitito Lovey es un hecho de persecución política y no de actuar conforme a derecho”.

“El Chaco de Capitanich necesita muchos más Quititos Lovey que expongan su preocupación y la de las familias por lo que están pasando, con la creciente ola de inseguridad y con la droga que está enfermando y matando a nuestros jóvenes y niños, madres y padres que sufren, porque el Estado mira para el costado. No hay políticas públicas de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, ¿O me van a decir que el gobernador no sabe lo que pasa en la provincia? Los chaqueños estamos a la buena de Dios”, sostuvo.

Finalmente, recordó que “un Chaco distinto necesita gente distinta, capaz de gobernar con orden, seguridad, respeto por la Ley y la libertad. Ese Chaco vamos a poner en marcha si los chaqueños nos acompañan en este enorme desafío que es cambiar la realidad que vivimos”.

Relacionado