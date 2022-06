POLINI: «MIENTRAS FESTEJAN 100 AÑOS DE YPF, EXISTE DESABASTECIMIENTO; REALMENTE PATÉTICO»

«El desabastecimiento total de gasoil en la región, es otro indicador de la decadencia del gobierno nacional y provincial», opinó el diputado nacional por la UCR.

El diputado nacional chaqueño por la UCR Juan Carlos Polini criticó el acto de celebración por los 100 años de YPF encabezado por el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández de Kirchner.

El legislador nacional hizo referencia a la escasez de combustible que afecta a gran parte del país en general y a Chaco en particular y dijo que «ahora no hay combustible. No se aguanta más. Hay que cambiar».

«El desabastecimiento total de gasoil en la región, es otro indicador de la decadencia del gobierno nacional y provincial», opinó Polini.

A su vez, el presidente del radicalismo chaqueño agregó que «aquí no se trata de la renta personal de quienes producimos sino del perjuicio a la producción de alimentos, al transporte, a la industria, sumado al incremento de los costos de la logística de una economía en terapia intensiva, son el producto de la improvisación, la falta de planificación y de un relato insostenible».

«Mientras festejan 100 años de YPF, existe desabastecimiento, un mercado paralelo de gasoil, con un precio blue. Realmente patético», añadió el dugratense.

Cabe recordar que el acto por el centenario de YPF tomó especial trascendencia porque significó la ocasión en que Alberto Fernández y Cristina Kirchner volvieron a compartir escenario luego de más de tres meses y con una fuerte interna en el Frente de Todos.