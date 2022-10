POLICIAS FEDERALES DETENIDOS: » ES VERGONZOSO EL ACCIONAR DE LA JUSTICIA FEDERAL», DIJO RL DOCTOR CESAR COYADO

En charla con lateclaonline el doctor Cesar Coyado, defensor de los policías Federales que fueron detenidos recientemente en Sáenz Peña, salió con los «tapones de punta» hacia la Justicia Federal realizando un fuerte reclamo para que sus defendidos sean liberados ya que los plazos para el dictado de la prisión preventiva están vencidos y «esto ya pasa a ser una privación ilegítima de la libertad», aseguró.

El doctor Cesar Coyado manifestó, que también hubo una confusión con el caso del ayudante Fiscal detenido en Castelli y del sub comisario de Policía jefe de Drogas de Fuerte Esperanza, ya que «está causa no tiene nada que ver con nuestros defendidos», dijo.

En la misma línea, familiares de los Policías detenidos se mostraron molestos también porque la justicia no mide con la misma vara la decisión que ha tomado la Jueza Niremperger con el Juez Aranda de dejarlo en libertad mientras se investigue la causa y sin embargo a sus defendidos los detuvieron.

«Nosotros como inquietud, junto a los demás familiares, con información que nos brindan los abogados, sumado a lo que sale por los medios de prensa, sentimos que nuestros familiares están siendo prejuzgado e incluso no tratados con la misma vara que a otros. Ellos se encuentran privados de su libertad hace mas de un mes sin prueba alguna y sometidos a un proceso de una causa en plena investigación, dándoles un mes mas para resolver su situacion a fines de noviembre, denegando todo tipo de pedido de excarcelación ya que no existe por peligro de fuga y entorpecimiento de la causa por parte de los Policías detenidos», indicaron.

«Hasta ahí todo bien. Pero, ¿quien explica, como es de público conocimiento, por dichos de la jueza que, sobre la detención del ex juez Federal Aranda, no pesa el peligro de fuga o entorpecimiento de la causa tras las graves imputaciones que tiene?. ¿Que diferencia hay con nuestros familiares quienes están ajustandose al derecho, confiados en la justicia y que no sean tratados de la misma forma?», señalaron.

«Todo esto agregando a los dichos del fiscal Federal Sabadini quien se encargó de salir por varios medios e inclusive tambien nacionales, a referirse sobre el hecho, que había obtenido resultados positivos en los allanamientos secuestrando objetos robados lo cual es totalmente falso», indicaron los familiares de los Policías detenidos.

Volviendo al doctor Coyado, reveló que este fin de semana viajó junto al doctor Merele a Resistencia dónde están detenidos los Policías en la División Atención a la Mujer y luego trasladado hacia la Escuela de Policía del Chaco dónde consideró que están cómodos.

«estamos esperando una expresión oral de agravio que tenemos que hacer el día 29 de noviembre para defender el planteo de nulidad absoluto en cuanto a la erronea calificación del hecho metiendo a todos «en la misma bolsa» en cuanto a la lectura del hecho que es completamente des asertada y eso me da vergüenza. Constituye una privación ilegítima de la libertad por parte de las autoridades judiciales Federales nacionales lo que están haciendo con nuestros defendidos», señaló Coyado.

«La Justicia Federal critica a la Justicia Provincial pero yo la abrazo a la Justicia Provincial viendo lo que hace la Justicia Federal», concluyó el doctor Cesar Coyado.

