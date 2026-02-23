POLICIAS EVITARON LA USUSRPACION DE UN PREDIO: ESTABAN LIMPIANDO Y ARMANDO CASILLAS

El sábado por la tarde, personal de la Comisaría Tercera intervino en calle 53, entre 14 y 16 de Sáenz Peña, tras un aviso por personas que querían ocupar un terreno.

Al llegar los efectivos, encontraron a unas diez personas limpiando el lugar y clavando palos para armar habitáculos precarios.

Los policías les pidieron que se retiraran y les explicaron que debían hacer el trámite por la Dirección de Tierras del municipio local.

Finalmente, aceptaron, desarmaron lo que habían empezado a construir y se fueron sin problemas. El operativo contó con apoyo de la División Patrulla Preventiva.