POLICIAS EVITARON LA USUSRPACION DE UN PREDIO: ESTABAN LIMPIANDO Y ARMANDO CASILLAS
SAENZ PEÑA: Un grupo de 10 personas intentaron usurpar un terreno privado, pero al llegar los efectivos policiales se retiraron sin problemas.
El sábado por la tarde, personal de la Comisaría Tercera intervino en calle 53, entre 14 y 16 de Sáenz Peña, tras un aviso por personas que querían ocupar un terreno.
Al llegar los efectivos, encontraron a unas diez personas limpiando el lugar y clavando palos para armar habitáculos precarios.
Los policías les pidieron que se retiraran y les explicaron que debían hacer el trámite por la Dirección de Tierras del municipio local.
Finalmente, aceptaron, desarmaron lo que habían empezado a construir y se fueron sin problemas. El operativo contó con apoyo de la División Patrulla Preventiva.