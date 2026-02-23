TRAS SACAR LA REFORMA LABORAL, JAVIER MILEI PRESENTARA EL PROXIMO DOMINGO SU AGENDA PARA EL AÑO LEJISLATIVO
El presidente llegará a la apertura de sesiones ordinarias el próximo domingo con la sanción de su polémica reforma laboral bajo el brazo. El senado la convertirá en ley el viernes.
Del encuentro participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.
Se espera que ante la Asamblea Legislativa Milei repase lo que considera los logros de sus dos primeros años de gestión y, además, anuncie una batería de nuevas medidas para el resto de este año, con el foco puesto en la reforma laboral, que ya consiguió la semana pasada y que este viernes el Senado convertirá finalmente en ley.
Para este viernes ya está confirmado el cierre formal de sesiones extraordinarias donde, en ese último día, se tratarán en el Senado los proyectos incluidos en el temario oficial, como la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.
Asimismo, se prevén algunos encuentros puntuales con ciertos ministros, aunque sin fecha aparente, para repasar el cumplimiento de las metas fiscales proyectadas para el primer trimestre de este año.