CINCO DIAS DE PARO EN AEROPUERTOS: LOS DIAS Y HORARIOS QUE PUEDEN AFECTAR

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación confirmó un esquema de cinco medidas de fuerza que se sentirán en todos los aeropuertos del país. El reclamo salarial volvió a escalar y, esta vez, apunta directamente al corazón operativo del sistema aéreo.

Los controladores aéreos aclararon que no habrá cierre de aeropuertos, pero sí interrupción de autorizaciones de despegue y recepción de planes de vuelo en franjas horarias determinadas. Es decir que las terminales seguirán abiertas, pero muchos aviones quedarán en tierra.

El cronograma confirmado

Jueves 26 de febrero: de 15 a 18. Afecta a toda la aviación.

de 15 a 18. Afecta a toda la aviación. Viernes 27 de febrero: de 19 a 22. Afecta a toda la aviación.

de 19 a 22. Afecta a toda la aviación. Sábado 28 de febrero: de 13 a 16. Afecta a la aviación general y no regular.

de 13 a 16. Afecta a la aviación general y no regular. Domingo 1° de marzo: de 9 a 12. Afecta a vuelos comerciales regulares.

de 9 a 12. Afecta a vuelos comerciales regulares. Lunes 2 de marzo: de 5 a 8. Afecta a toda la aviación.

Este martes 24 de febrero el gremio realizará una asamblea general. De allí podría surgir una postergación si aparece una propuesta salarial superadora, o la ratificación definitiva del plan de lucha.

¿Qué puede pasar con los vuelos?

La medida es técnica y quirúrgica. Durante las franjas anunciadas, los controladores dejarán de autorizar movimientos en tierra.

Aviones en vuelo: no estarán en riesgo y podrán aterrizar con normalidad.

Aviones en tierra: si el horario de partida coincide con el paro, no recibirán autorización para despegar.

Demoras en cadena: aunque la interrupción dure tres horas, el efecto puede extenderse el resto del día y alterar conexiones nacionales e internacionales.

El sindicato aseguró que se mantendrán operativos los servicios para aeronaves en emergencia, vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y de búsqueda y salvamento. Para quienes tengan pasajes en esas fechas, la recomendación es simple: chequear el estado del vuelo con la aerolínea y seguir de cerca las actualizaciones.