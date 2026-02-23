CINCO DIAS DE PARO EN AEROPUERTOS: LOS DIAS Y HORARIOS QUE PUEDEN AFECTAR
Cinco días de paro en aeropuertos: los días y horarios que pueden afectar tu vuelo
El gremio que nuclea a los controladores aéreos confirmó un cronograma de medidas que interrumpirá autorizaciones de despegue en franjas horarias específicas. Aunque las terminales permanecerán abiertas, se prevén demoras y reprogramaciones en vuelos nacionales e internacionales.
La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación confirmó un esquema de cinco medidas de fuerza que se sentirán en todos los aeropuertos del país. El reclamo salarial volvió a escalar y, esta vez, apunta directamente al corazón operativo del sistema aéreo.
Los controladores aéreos aclararon que no habrá cierre de aeropuertos, pero sí interrupción de autorizaciones de despegue y recepción de planes de vuelo en franjas horarias determinadas. Es decir que las terminales seguirán abiertas, pero muchos aviones quedarán en tierra.
El cronograma confirmado
- Jueves 26 de febrero: de 15 a 18. Afecta a toda la aviación.
- Viernes 27 de febrero: de 19 a 22. Afecta a toda la aviación.
- Sábado 28 de febrero: de 13 a 16. Afecta a la aviación general y no regular.
- Domingo 1° de marzo: de 9 a 12. Afecta a vuelos comerciales regulares.
- Lunes 2 de marzo: de 5 a 8. Afecta a toda la aviación.
Este martes 24 de febrero el gremio realizará una asamblea general. De allí podría surgir una postergación si aparece una propuesta salarial superadora, o la ratificación definitiva del plan de lucha.
¿Qué puede pasar con los vuelos?
La medida es técnica y quirúrgica. Durante las franjas anunciadas, los controladores dejarán de autorizar movimientos en tierra.
Aviones en vuelo: no estarán en riesgo y podrán aterrizar con normalidad.
Aviones en tierra: si el horario de partida coincide con el paro, no recibirán autorización para despegar.
Demoras en cadena: aunque la interrupción dure tres horas, el efecto puede extenderse el resto del día y alterar conexiones nacionales e internacionales.
El sindicato aseguró que se mantendrán operativos los servicios para aeronaves en emergencia, vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y de búsqueda y salvamento. Para quienes tengan pasajes en esas fechas, la recomendación es simple: chequear el estado del vuelo con la aerolínea y seguir de cerca las actualizaciones.