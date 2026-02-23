VUELTA A CLASES: CONTROLES MÉDICOS Y VACUNACIÓN ESCOLAR EN BARRANQUERAS

El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización, llevó adelante un nuevo operativo integral para reforzar los controles sanitarios en el marco del inicio del ciclo lectivo, como parte del programa “Febrero en Acción”.

La actividad se desarrolló en el Paseo del Puerto de la ciudad de Barranqueras, donde numerosas familias se acercaron para completar trámites y controles de salud necesarios para la vuelta a clases.

Los equipos sanitarios realizaron controles clínicos y odontológicos a niños y adolescentes, y se entregaron 74 certificados bucodentales y de buena salud, documentación requerida para el ingreso escolar. Además, se aplicaron 80 vacunas correspondientes al Calendario Nacional, con el objetivo de garantizar que los estudiantes inicien el año con su esquema de inmunización actualizado.

Desde la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización, Sandra Sibilla, destacó “que estos operativos buscan acercar el sistema de salud a la comunidad y facilitar el acceso a controles esenciales, especialmente en esta etapa del año en la que muchas familias necesitan completar la documentación escolar”.

Asimismo, remarcó que el programa “Febrero en Acción” continuará desarrollándose en distintos puntos de la provincia, con el propósito de fortalecer la prevención, promover hábitos saludables y asegurar que más niños y adolescentes cuenten con los controles médicos y vacunas al día antes del inicio de clases.

Desde Salud, aseguraron también que se prioriza la atención cercana, rápida y gratuita, permitiendo a las familias resolver en un mismo lugar trámites sanitarios fundamentales para el ciclo lectivo.

