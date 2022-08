POLICÍA CAMINERA SECUESTRÓ DOS VEHÍCULOS Y RECUPERÓ UNA MOTOCILETA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Tres intervenciones realizadas por agentes de Policía Caminera en Resistencia y el interior terminaron con una camioneta y un automóvil adulterados, además, el recupero de una motocicleta.

SAENZ PEÑA

El primer operativo se llevó a cabo sobre Ruta Nacional N° 16 y Ruta Provincial N° 4-Quitilipi, donde dieron con una motocicleta marca honda Biz, 105 c.c; color gris, guiado por un joven de 18 años.

El rodado tenía pedido de secuestro por supuesto hurto, a solicitud de la comisaría 12° Resistencia.

Asimismo, personal de la División Verificaciones Vehicular de la Ciudad Termal, secuestró un automóvil Chevrolet, modelo Zafira.

Finalizado la inspección física del rodado se determinó que, los dígitos del motor presentan la numeración adulterada, no originales de fábrica.

Además, se constató que el número de motor no coincide con lo plasmado en la cedula de Identificación, la cual, también seria falsa, no presenta ninguna medida Seguridad conforme Establecido D.N.R.P.A.

METROPOLITANA

Por otra parte, verificadores de la Planta Verificadora Metropolitana incautaron una camioneta marca Ford, F-100, color rojo.

Culminado la verificación del vehículo, se estableció que tenía la numeración del motor adulterada, no originales de fábrica.

En los dos últimos casos, se dio intervención a la Fiscalía en turno, quien interiorizado dispuso el secuestro de los vehículos, documentaciones y se notifique las actuaciones a los conductores de 44 y 32 años.

