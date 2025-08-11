POLICÍA CAMINERA RECUPERÓ UN AUTO, UNA MOTO Y DETECTÓ 24 ALCOHOLEMIAS POSITIVAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

👉Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en toda la provincia, con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.



El sábado Caminera participó de un operativo de Seguridad Integral realizado en toda la provincia, donde hubo secuestros y detenciones.

En el área metropolitana agentes viales lograron recuperar un auto marca Fiat Uno, denunciado como robado en la comisaría 4ta.

En un operativo cerrojo dieron con el automóvil en inmediaciones de la ruta N° 11 Km 1009, en Resistencia.

La fiscalía en turno ordenó la incautación del bien y la entrega a su propietaria.

Además, detuvieron a un sujeto de 30 años, quien habría ingresado con intenciones ilícitas a una vivienda de Villa San Martín.

En Puerto Eva Perón secuestraron 6 cubiertas rodado 17, sin aval aduanero. Eran transportadas en una Ford Ranger, guiada por un hombre de 54 años.

🚔 J.J.Castelli

Operadores viales intervinieron una carga de 120 animales vacunos, por falta de documentación que pruebe pago de ATP, de impuestos ganaderos.

Además, recuperaron una motocicleta marca Corven Energy de 110 cc. Era requerida por una denuncia realizada en 2019, en la Cría 1ra de Castelli.

🚔Villa Ángela

Sus pares, intervinieron una carga de 90 animales vacunos en el puesto de control ubicado en cercanía de Santa Silvina.

Constataron que la documentación presentada no tenía control de despacho policial.

Intervino la Dirección de ganadería, quien ordenó que el chofer sea notificado.

Anoche, detectaron documentación apócrifa en un operativo realizado sobre ruta 95 km 1028.

El conductor de una Ford Ranger había presentado un certificado de RTO de Salta que resultó falsa.

🚔SIGEBI-SIFCOP

Tanto en el área metropolitana llevaron a cabo identificación de personas que terminaron con demorados.

En total cinco personas fueron notificadas de su detención y comparendo tras ser identificados con los sistemas SIGEBI y Sifcop.

