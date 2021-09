POLICIA CAMINERA CONTINÚA INTERVINIENDO CARGAS DE GRANOS Y FORESTAL CON ANOMALIAS

Además, el fin de semana pasado se registraron 38 conductores alcoholizados en toda la Provincia del Chaco y recuperaron una motocicleta con Pedido Activo.



CHARATA

Este jueves, en horas de la madrugada, efectivos de caminera ubicados sobre Ruta Nacional N° 89 km. 311-Gancedo, secuestraron 27.000 kg. de Carbón en bolsas, transportados en un camión marca Iveco, conducido por un masculino de 33 años.

El chofer exhibió las documentaciones correspondientes, observando los Agentes que las mismas serian apócrifas.

Por ello, procedieron al secuestro de la carga y traslado hacia la Cría. jurisdiccional.

El viernes pasado, en otra intervención realizada en el Puesto de Control anterior, demoraron la circulación de un camión marca Volkswagen, transportando 30.500 kg. de Maíz a Granel.

El chofer manifestó no poseer la correspondiente habilitación de Senasa, por ello, los agentes procedieron a notificar la Sup. Infracción, continuando con su viaje.

Luego, continuando con los controles, secuestraron 60.000 kg. de Maíz, transportados en dos camiones marca Scania, guiado por masculinos mayores de edad.

Al momento del control, los uniformados observaron anomalías en las Cartas de Porte presentadas.

Seguidamente consultaron, por las documentaciones, con personal de AFIP, quien dispuso el secuestro de las cargas, hasta que personal de dicho Organismo se haga presente en el puesto.

Anoche, efectivos de Caminera, ubicados sobre Ruta Nacional N° 16 km. 318-Rio Muerto, demoraron la circulación de un camión marca Scania, transportando Rollos Quebracho Colorado y Lapacho.

Al momento de verificar las documentaciones presentadas por el conductor, los operadores viales constataron que carecían de sellos por Autoridades Competentes.

Seguidamente se procedió al secuestro de la carga, según lo dispuesto por la Dirección de Bosques.

SAENZ PEÑA

También este jueves, sus pares, de la Ciudad Termal, intervinieron otra carga de 25.000 kg. de Durmientes de madera Quebracho Blanco, por anomalías en las documentaciones.

Esta vez, la Guía Forestal presentada por el chofer, carecía de sellado de ingreso y egreso a la Provincia, por Autoridad Competente.

La carga era transportada en un camión marca Mercedes Benz, el operativo fue llevado a cabo sobre Ruta Nacional N° 16 km. 200-Napenay.

Tomó intervención la Dirección de Bosques.

Anoche, continuando con los controles sobre Ruta Nacional N° 95 y Av. Papa Francisco, recuperaron una motocicleta marca Guerrero, modelo Trip, 110 c.c; color gris.

El rodado presentaba Pedido Activo, desde fecha 24/04/2013, por una causa de Sup. Hurto. Era conducido por un masculino 27 años.

La moto y el conductor fueron trasladados a la Cría. jurisdiccional.

MAKALLE

Este viernes, efectivos del puesto caminero de Makallé demoraron un camión marca Ford-4000, guiado por un hombre de 68 años.

Desvió el control por un camino alternativo, pero lo interceptaron, constatando que trasportaba 283 bolsas de carbón de 5 kg y 50 bolsas de 3 kg.

Cuando le preguntaron sobre la documentación manifestó que no tenía guía forestal.

Desde Bosques, se dispuso que dicha carga y el transporte sean intervenidos, por supuesta inf. a la Ley Nac. de Bosques N° 2079-R.

METROPOLITANA

Ayer, efectivos ubicados en el Puesto de Control Caminero Puente General Belgrano, realizaron el secuestro de Carne Vacuna y Cueros Saldos, los cuales eran transportados en un camión marca Iveco.

Al momento del control el chofer manifestó transportar 5.600 kg. de Carne Vacuna para consumo humano y 2.000 kg. de Cueros Saldos (No Apto para consumo Humano).

Se consultó con personal de SENASA, quien dispuso la interdicción de la carga, por llevar mezcla de alimentos aptos y no aptos para consumo humano, infringiendo la Res. Minist. de agricultura, ganadería y pesca (M.A.G.P.) N° 38.2012 – Decreto N° 4238/68.

Luego, la carga sea trasladada hasta instalaciones de INSUGA (Ruta Nac. 16 km. 26,80– Pto. Tirol), para su DECOMISO.

CAMINERA PARTICIPO DE UN EVENTO REALIZADO PARA LOS NIÑOS

Este sábado pasado, efectivos de la División Educación y Capacitación Vial, participaron de un evento infantil realizado por el día del niño, en Av. Belgrano y Av. Bogotá.

El personal, realizó juegos didácticos, con los más chicos, acompañado de su mascota vial el mono Chacha donde, se trata que los niños asimilen a través de juegos, lo importante que es respetar la seguridad vial.

Dicha fiesta estuvo organizada por el Foro de Seguridad Vecinal zona Sur, donde también se contó con la presencia de personal Policial de otras Unidades.

