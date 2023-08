POLÉMICO AUDIO DE UNA DIRIGENTE DE UXP TRAS EL TRIUNFO DE MILEI: «POBRES DE MIERDA»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

En las últimas horas de este miércoles se viralizó el audio de quien sería la candidata a concejal de Virrey del Pino, Florencia González, donde se escuchan que habría atacado a los votantes de Milei: «Pobres de mierda, que se vayan a lavar el orto».

En el material difundido por las redes sociales, la dirigente de Unión por la Patria se habría mostrado indignada por la situación electoral de las PASO nacionales, donde el candidato presidencial de La Libertad Avanza se impuso en los comicios.

«Son unos hijos de puta, ahora los quiero ver porque este chabón va a ser el Presidente, de 23 provincias 17 lo votaron ¿Cómo revertís esa situación?», dice en el audio.

Lo sorprendente también es que González se refiere al actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires por quien aseguró que «Axel robó» y que, sin embargo, «ganamos acá en La Matanza». «Hijos de re mil puta, pobres de mierda, Virrey del Pino», habría vociferado la candidata de Unión por la Patria.

«Que no me pidan ni una papa, que coman barro, tortita de barro con aceite. Que hijos de puta que son, no lo puedo creer», insistía la mujer en el audio que rápidamente se viralizó a través de Twitter.

