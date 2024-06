POLÉMICA POR CURA QUE ARENGÓ CANTOS CONTRA MILEI EN PLENA MISA: «LA PATRIA NO SE VENDE»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En las últimas horas un video de una misa celebrada en una iglesia en el barrio de San Cristóbal, en Buenos Aires, se volvió viral y causó mucha controversia. ¿El motivo? Durante la ceremonia, se entonaron cánticos en contra de Javier Milei.

«La patria no se vende, la patria no se vende, la patria no se vende, no se vende«, cantan el cura y los feligreses en la Iglesia de la Santa Cruz, ubicada en Estados Unidos al 1000, en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, el sacerdote, luego de entonar la canción, dijo: «Amamos la patria, amamos la humanidad, y sean para nosotros pan de vida y de salvación«.

El video exhibe el instante en que el sacerdote eleva el cáliz y la hostia, iniciando un canto al que los fieles se suman de pie, aplaudiendo.

La ceremonia tuvo lugar el domingo en honor a Nora Cortiñas, cofundadora y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y a Víctor Ernesto, hijo del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, ambos fallecidos a finales del mes pasado.

