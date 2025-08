PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL: SE LLEVÓ ADELANTE UN AMPLIO OPERATIVO EN GENERAL SAN MARTÍN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Subsecretaría de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad, llevó adelante un amplio operativo con resultados contundentes para la comunidad sanmartiniana.

Este operativo, a cargo de Rafael Acuña, se realizó en el acceso sur de la ciudad de General San Martín y contó con la participación de la Policía Caminera, Infantería y el Grupo COM, donde arrojó resultados de alto impacto: más de 20 motovehículos fueron retenidos, una persona fue detenida con pedido de aprehensión activo por portación ilegal de armas de guerra, y otra fue sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Este operativo marca el inicio de una nueva etapa para General San Martín en materia de seguridad vial, la intervención directa de la Subsecretaría de Seguridad Vial no solo refleja una decisión política clara del gobierno provincial, sino también un compromiso real con la ciudadanía: devolver el orden, la legalidad y el cuidado en el tránsito y la seguridad pública, tanto en las rutas que atraviesan la zona como en el corazón mismo de la planta urbana. La presencia del Subsecretario en los diferentes operativos también refuerza el mensaje político de que la seguridad ya no será un privilegio abandonado a la voluntad de gobiernos locales ausentes, sino una prioridad asumida por el Estado chaqueño en su conjunto. “Este es solo el comienzo de una serie de acciones concretas para ordenar el tránsito, frenar el delito y recuperar la paz para los vecinos de San Martín», aseguró Acuña al finalizar el procedimiento.

Por primera vez en mucho tiempo, el control efectivo de la vía pública no quedó librado a la improvisación, sino que fue planificado y ejecutado con criterio y estrategia.

