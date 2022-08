PIQUETEROS IRRUMPIERON EN UN CONTROL DE TRÁNSITO Y SE LLEVARON UNA MOTO SECUESTRADA MINUTOS ANTES

El grave hecho sucedió en la madrugada. El grupo de violentos era liderado por Carlos Barraza, líder del MTH, y amenazaron con volver a nuevos controles. Desde la Municipalidad hicieron las denuncias pertinentes.

Una grave situación de violencia se vivió en un control de tránsito en pleno centro de Resistencia, luego de que inspectores secuestraran una moto.

Todo comenzó cerca de las 5:30 de la madrugada, momento en que los agentes municipales llevaban adelante un operativo de control en la intersección de las calles Frondizi y Ameghino. Allí frenaron la marcha de un motociclista que se movilizaba en una Honda Tornado y se procedió a realizarle el test de alcoholemia y se le pidieron los papeles del rodado.

La alcoholemia le dio positivo y el conductor no contaba con ningún papel de la moto ni los que se exigen para circular.

A partir de allí se desencadenaron los hechos más violentos. Según contó a Diario Chaco el director de Tránsito de la Municipalidad de Resistencia, Matías Breard, «aproximadamente a las 6:30 se hace presente un grupo de 50 personas más o menos, que estaba a cargo de Carlos Barraza, en donde exigían la devolución de las motos, no sabemos cuántas eran la cantidad que exigían«.

La moto en cuestión – Foto aportada por el municipio

Cabe marcar que Carlos Barraza es un conocido piquetero chaqueño que es líder del MTH que lleva su nombre.

«Se presentaron de manera violenta, increpando e insultando a los agentes de tránsito«, continuó relatando Breard y añadió que en un momento determinado «un grupo de 3 o 4 personas suben al carretón en donde teníamos las motos fajadas y resguardadas por el municipio, y bajan una moto, la encienden y se van «. Se trataba de la moto secuestrada minutos antes.

Por la situación, Bread contó que hicieron las denuncias pertinentes por los delitos de robo, amenazas y violencia de género, porque dos mujeres estaban a cargo del operativo y una de ella habría sufrido lesiones, mientras que otras fueron amenazadas. «Decían que iban a volver esta noche nuevamente en los controles de alcoholemia y no sabemos con qué intenciones pero claramente con generar desmanes«, dijo el funcionario.

Breard conversó con este medio en horas del mediodía y detalló que «en este momento estamos en la oficina del Departamento de Violencia Familiar y de Género, también ampliando la denuncia y solicitando una orden de restricción o de acercamiento por parte de esa persona para el resguardo de la integridad física de estas mujeres«.

Carlos Barraza – Foto aportada por el municipio

En el lugar de los hechos también se hizo presente la jueza de Faltas Matilde Campias «con la intención de generar algún tipo de inmediación o de tranquilidad que se genere el operativo en el ámbito de lo correcto, pero no hubo caso con estas personas violentas«, completó Breard.

Respecto a la presencia policial, el funcionario de Tránsito comentó que «habría que preguntarle a la Policía por qué no actuó, la realidad es que no actuó, no sé si se vieron desbordados, porque eran pocos policías y muchos manifestantes «.

Carlos Barraza en el lugar de los hechos – Foto aportada por el municipio

«En principio estamos solicitando las garantías por parte de la justicia, nosotros aportamos todos los datos, queremos que se pida la detención de esta persona para esclarecer porque hay una moto que desapareció de nuestro control, la robaron«, dijo Breard.

Para cerrar señaló que «le brindamos todos los datos a la justicia para favorecer el esclarecimiento de este hecho, poniéndolo a esta persona –Barraza- al frente de esa situación porque él fue el responsable que incitó a que esto suceda y también los datos de la persona a la que se le secuestró este bien, que creemos que son amigos o conocidos».

