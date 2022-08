PARA MACRI «LA PELEA EN JXC ES ENTRE QUIENES QUIEREN ADMINISTRAR EL STATUS QUO Y LOS QUE VAMOS POR UN CAMBIO PROFUNDO»

El ex presidente tuvo contundentes definiciones en un Zoom con empresarios y apuntó contra «los que hicieron parricidio y ahora me invitan». Todo en la previa de un nuevo encuentro de la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

El ex presidente Mauricio Macri, fundador del PRO y referente de Juntos por el Cambio, participó de un Zoom con empresarios y profesionales de todo el país y allí vertió contundentes definiciones políticas que impactan en la interna que viene atravesando la principal coalición opositora.

El que difundió la participación de Macri fue el periodista Ricardo Carpena en Infobae, quien además contó que el encuentro virtual se desarrolló el jueves y fue organizado por G25, fundación del ex senador Esteban Bullrich y del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, que tiene por objetivo sumar dirigentes del sector privado.

«La pelea en Juntos por el Cambio no tiene que ver con definir un candidato entre el PRO, el radicalismo o la Coalición Cívica, sino entre quienes quieren administrar el status quo y quienes vamos por un cambio profundo, lanzó Mauricio Macri, planteando dos bandos y ubicándose en uno.

Además, el ex mandatario nacional, que no confirma ni descarta participar de las elecciones del 2023, dijo que los argentinos «van a saber distinguir en las elecciones entre los que están convencidos del cambio y los que lo declaman, pero no lo van a aplicar, y por eso los que queremos un cambio profundo vamos a ganar por escándalo».

Pero no quedó ahí, sino que Macri, sin dar nombres, se refirió en duros términos a dirigentes que lo habráin querido correr de la escena, a quienes definió como «los que hicieron parricidio y ahora me invitan a hacer recorridas en sus territorios».

Esos dichos se dan después de que Macri también apuntara fuertemente contra Martiniano Molina, ex intendente de Quilmes entre 2015 y 2019 a quien lo rotuló como «inventos que hay que dejar de traer a la provincia de Buenos Aires» y lo acusó de «no saber gobernar».

Ante los empresarios, el también ex jefe de Gobierno de CABA manifestó que durante su administración nacional «creímos que con los gobernadores del PJ íbamos a poder hacer una transformación profunda y nos equivocamos».

A continuación, Macri planteó un orden de prioridades para lo que viene: «Primero, las ideas; luego los nombres de quienes las lideran y, por último, el consenso para llevarlas adelante».

Las fuertes definiciones de Macri llegan en medio de la interna en Juntos por el Cambio despertada por líder del ARI Elisa Carrió, quien apuntó contra varios dirigentes del PRO y de la UCR. Si bien referentes de ambos partidos salieron a cruzarla, Mauricio Macri –que no fue alcanzado por las críticas de la chaqueña- permaneció en silencio».

En este escenario, la mesa nacional de Juntos por el Cambio, en la que se sientan los principales referentes de la coalición, se reunirá el próximo miércoles, con la presencia del propio Macri. El encuentro será en la sede del Sindicato de Gastronómicos Capital.

